Ania, nel 2022 premi medi Rc auto in calo del 2,4%

Nel 2022, secondo l'Ania (l'associazione delle imprese assicurative) i premi medi dell'Rc auto si sono ridotti del 2,4%. E' quanto si legge nel rapporto sulla raccolta 2022 secondo cui "la diminuzione del premio medio è il risultato sia di una revisione delle politiche tariffarie, che hanno accolto l'evidenza tecnica di una sinistrosità ancora inferiore all'anno precedente la pandemia, sia di una persistente e intensa pressione competitiva tra le imprese".

L'associazione sottolinea come si sia "trattato, per questo ramo, dell'undicesimo anno di variazione negativa o nulla del premio medio praticato, che ha portato a un calo complessivo del volume premi dal 2011 al 2022 di oltre 6 miliardi in valore assoluto (di cui oltre 1,6 miliardi tra il 2019 e il 2022) e del 35% in termini percentuali (circa -12% nell'ultimo triennio)".