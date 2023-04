Sicurezza stradale, al via tour nelle scuole per 1500 studenti

Diffondere tra i giovani la cultura del rispetto delle regole della strada, illustrare le tecniche per guidare un'automobile in modo corretto e sicuro, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche al simulatore di guida. Sono questi gli obiettivi del Tour nelle Scuole di Fondazione Ania, l'iniziativa dedicata alla sicurezza stradale rivolta agli studenti degli istituti superiori, che è partita dal Liceo Keplero di Roma. Il progetto proseguirà fino al 21 aprile coinvolgendo complessivamente oltre 1500 studenti di 9 città: dopo la capitale, l'iniziativa si sposterà a Terni, Pistoia, Brescia, Varese, San Donato Milanese (Mi), Aqui Terme (Al), Alessandria e terminerà a Torino. Tutti coloro che completeranno la formazione avranno la possibilità di essere selezionati per uno dei 350 corsi gratuiti di guida sicura in programma all'autodromo di Misano Adriatico a partire da settembre 2023. Il Tour nelle Scuole è una delle attività previste dal protocollo di intesa siglato dalla Fondazione Ania con il ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per lo studente, che prevede la collaborazione per la realizzazione di iniziative rivolte agli studenti. Il progetto è nato oltre 15 anni fa ed è stato portato in oltre 100 scuole in tutta Italia coinvolgendo circa 150mila giovani.