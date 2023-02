Autoriparazione in trend positivo a gennaio 2023

Il settore dell'autoriparazione ha iniziato bene il 2023, come si evince dai dati forniti dall'osservatorio Autopromotec, che ogni mese compie inchieste su un campione di officine. Infatti, per il mese di gennaio, il 22% delle officine ha definito alto il livello di attività, mentre solamente l'8% ha dichiarato di avere avuto un livello basso nel primo mese dell'anno. Il 70%, invece, ha registrato un livello di lavoro normale. Nella differenza tra i giudizi positivi e negativi degli autoriparatori, il saldo finale fa segnare un +14, un segnale positivo rispetto al -11 dello stesso mese del 2022.

Si tratta di un saldo inferiore a quello di dicembre e novembre 2022, con un risultato finale pari, rispettivamente, a +24 e +20, ma comunque figlio di quella tendenza positiva che si è protratta nell'anno nuovo. A livello di prezzi, il 79% degli autoriparatori interpellati ha dichiarato che a gennaio 2023 sono rimasti normali; per il 17% di questi si sono mantenuti su livelli alti, e solo il 4% ha indicato dei prezzi che sono scesi ad un livello più basso. Nelle previsioni per i prossimi 3-4 mesi, l'83% ha dichiarato che la richiesta di lavoro in officina si manterrà stabile, il 13% ha indicato una crescita, mentre il 4% prevede una diminuzione. Per quanto riguarda i prezzi futuri, tra 90 e 120 giorni circa, l'82% degli autoriparatori è convinto che rimarranno stabili in confronto a gennaio, l'1% pensa che scenderanno, ed il 17% che saliranno.