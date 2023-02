Crisi clima e CO2 non potrà essere risolta entro il 2050

Per Stefan Hartung, numero uno del colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi Bosch ridurre le emissioni di CO2 è solo il primo passo per fronteggiare l'alterazione del clima. "La crisi che stiamo vivendo - ha precisato in una intervista rilasciata alla Deutschen Presse-Agentur di Stoccarda - non può più essere risolta in questa generazione. Non dobbiamo illuderci. Se crediamo che tutti i problemi potranno essere risolti entro il 2050 attraverso il raggiungimento degli obiettivi sulle emissioni che sono stati fissati, allora ci sbagliamo. Anche se l'Europa potesse arrivare a zero emissioni a quel punto, tutta la CO2 emessa negli ultimi cento anni sarà ancora nell'atmosfera. A quel punto avremo ancora il compito di estrarre di nuovo la CO2 dall'atmosfera".

Quella che viene indicata da Hartung è una vera "scommessa sul futuro. Come generazione attuale, siamo in grado di muovere i primi passi. La prossima generazione farà un altro passo e la prossima generazione forse affronterà finalmente il problema della CO2". E ha sottolineato che l'intera trasformazione "va affrontata con ottimismo".

Secondo il ceo di Bosch, "la società non potrà permettersi di fare a meno di tecnologie potenzialmente CO2 neutrali". Bosch è il più grande fornitore automobilistico al mondo e sta lavorando non solo su sistemi propulsivi elettrici a batteria, ma anche su celle a combustibile a idrogeno. "Non abbiamo ancora inventato alcune tecnologie di cui probabilmente l'umanità ha urgente bisogno - ha concluso Hartung - e questa non è una brutta cosa: 100 anni fa non c'erano molte delle tecnologie che usiamo oggi. Quindi sono piuttosto ottimista al riguardo. Ci sono sempre state persone che avevano idee brillanti. Ed è quello su cui ci baseremo nei prossimi anni".