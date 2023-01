Fiat Uno, la prova del 1983 dagli archivi dell'ANSA

Il 19 gennaio 1983 è una data storica per la casa automobilistica italiana: viene presentata nell'inusuale cornice della stazione spaziale di Cape Canaveral, in Florida, la Fiat Uno. La vettura disegnata da Giugiaro squaderna tutti gli stilemi dell'epoca e inaugura di fatto il segmento delle utilitarie/familiari.

Ecco come l'ANSA raccontò all'epoca la prova della vettura

FIAT ''UNO'': LE CARATTERISTICHE

(DELL' INVIATO DELL' ANSA UGO SARTORIO)

ORLANDO (FLORIDA), 19 GEN - La ''Uno'' e' una vettura che offre caratteristiche profondamente innovative - nella categoria attorno al litro di cilindrata - nel rapporto tra dimensioni e abitabilita'. La linea estetica a due volumi dell'ultima nata fiat, si caratterizza in un ''design'' originale (c' e' anche la mano dello stilista Giugiaro), sviluppato in altezza, in modo da ottenere una maggiore spaziosita' e quindi una piu' confortevole abitabilita' interna (il volume dell' abitacolo in rapporto alle dimensioni esterna e' senza confronti nella sua categoria). Il profilo della vettura (cofano marcatamente discendente, parabrezza curvo molto inclinato) assicura un coefficiente aerondinamico (cx pari a 0,34) tra i migliori in assoluto: cosa che, tra l' altro, ha una parte molto importante nel basso consumo della vettura.

La gamma ''Uno'' prevede sette versioni fondamentali, con tre motorizzazioni (900, 1100, 1300), due tipi di carrozzeria (a tre e cinque porte) e due livelli di allestimento (normale e super); la motorizzazione con 900 cc include una versione ''energy saving'', cioe' a grande risparmio di carburante: mediante un ulteriore affinamento aerodinamico ed una serie di accorgimenti tecnici si ha un' auto che, a 90 all' ora, percorre piu' di 23 chilometri con un litro. Queste le altre caratteristiche meccaniche della ''Uno'': trazione anteriore, cambio a quattro o cinque marce, sospensioni a quattro ruote indipendenti, freni anteriori a disco e posteriori a ganasce autocentranti; queste le dimensioni: lunghezza 3644 mm, larghezza 1555 mm, altezza 1432 mm, peso 700 kg (nella versione base a tre porte).

E queste le prestazioni: velocita' massima, da 140 a 160 chilometri orari (a seconda delle versioni), pendenza massima superabile a pieno carico dal 30 al 36 per cento. ripresa da 41,8 a 36,5 secondi per fare mille metri con partenza da 40 all' ora, accelerazione dagli zero ai 100 chilometri, da 17,5 a 11,5 secondi.

Un cenno particolare meritano i consumi, al cui contenimento la Fiat ha posto particolare cura: la ''900'' a cinque marce consuma 4,7 litri per 100 chilometri ai 90 orari, 6,6 litri ai 120, 7,1 litri nel ciclo urbano; per la ''1300'' tali cifre diventano rispettivamente 5 litri, 6,5 litri, 8,2 litri. Se soltanto oggi a Orlando la ''Uno'' ha avuto il suo battesimo, tuttavia i 360 esemplari utilizzati dalla Fiat per le lunghe (tre anni) e severe (dai caldi torridi ai geli polari) prove di affaticamento e durata hanno gia' marciato lungo sei milioni di chilometri. I giornalisti confluiti in Florida per vedere e provare la ''Uno'' ne hanno toccato con mano la docilita', la maneggevolezza, la stabilita' (e quindi la tenuta di strada) su un tracciato di 176 chilometri che congiunge Orlando con Daytona Beach; qui, sul circuito che ospita tra l'altro la ''500 miglia'', e' stato possibile collaudare liberamente le doti di accelerazione, ripresa e soprattutto velocita' (sul percorso stradale il limite delle 55 miglia, vale a dire 88 chilometri, per la legge e' sacro e inviolabile). Il primo esame, quello della stampa, e' superato a pieni voti; stara' ora al pubblico sottoporre la vettura al giudizio piu' importante, quello che conta: il giudizio dell' uomo della strada, dell' utente di tutti i giorni. Giudizio che potra' essere influenzato, e non poco, dai prezzi. Ecco il listino (si tratta dei prezzi detassati) della gamma ''Uno'': ''Uno 45'' tre porte: lire sei milioni 120 mila; ''Uno 45 super'' tre porte, sei milioni 600 mila lire; ''Uno 45 energy saving'' tre porte, sei milioni 990 mila lire; ''Uno 55'' cinque porte, sei milioni 800 mila lire; ''Uno 55 super'' tre porte, sette milioni 175 mila lire; ''Uno 55 super'' cinque porte, sette milioni 425 mila; ''Uno 70 super'' tre porte, sette milioni 425 mila. La vettura sara' commercializzata in italia a partire da domani.