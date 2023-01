Nel mercato dell'usato negli Usa domina la Ford F-150

Nel mercato dell'usato in Usa il protagonista indiscusso è il pick-up Ford F-150. Il dato emerge da una ricerca firmata iSeeCars, che ha esaminato quasi dieci milioni di veicoli di età compresa tra uno e cinque anni circolanti sulla strada l'anno scorso, per determinare quale fosse il più popolare.

Se Las Vegas ama la Toyota Camry e in altre zone degli Stati Uniti altri modelli hanno raggiunto percentuali di rilievo, il primo posto tra le preferenze è andato proprio al Ford F-150. I pick-up, in generale, si sono aggiudicati i primi tre posti nella top 10 della lista dei veicoli usati più popolari in America nel 2022. In particolare, Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500 e Ram 1500 si sono posizionati al primo, secondo e terzo posto in una classifica dominata da pick-up e Suv.

I dati raccolti mostrano anche la popolarità dei veicoli usati in altre categorie. Sul versante dei Suv, per esempio, la Chevrolet Equinox mantiene il suo primo posto ma la Toyota Rav4 4 sta recuperando. Il cosiddetto segmento delle 'passenger cars' è invece dominato dai marchi giapponesi che si impongono con modelli che rispondono ai nomi di Honda Civic, Toyota Camry e altre in arrivo dal paese del sol levante.

Tornando alle classifiche generali, Ford F-150 domina anche la tabella di dati per città, prendendo il primato in 24 aree metropolitane, seguito da Chevrolet Equinox, Silverado 1500 e Honda Civic, anche loro ben piazzate ma comunque con un grande distacco.