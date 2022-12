Come cambia il costo delle riparazioni auto

Federcarrozzieri ha realizzato uno studio simulando alcuni degli interventi più comuni di riparazione auto, per capire come cambieranno i costi a carico degli automobilisti nel corso del 2023. Per riparare una piccola utilitaria (Fiat Panda) in conseguenza di un classico tamponamento cittadino che preveda l'interessamento del solo paraurti posteriore, della sua traversa di rinforzo e il lieve danneggiamento del rivestimento interno, la spesa media passerà dai 1.700 euro di inizio 2022 a una media di 1.950 euro del 2023 (+14,7%). Per sostituire un parabrezza di una citycar (Toyota Yaris) danneggiato a seguito di urto o sinistro, la spesa media salirà dai 1.120 euro dei primi mesi del 2022 ai 1.300 euro del 2023 (+16%). Riparare un suv (Alfa Romeo Stelvio) nell'ipotesi di danni da tipica mancata precedenza o questione semaforica con danneggiamento delle porte laterali e l'attivazione degli airbag laterali, costerà in media 11.200 euro, contro i circa 9.700 euro di marzo 2022 (+15,4%) Per riparare una station wagon (Volkswagen Passat) in conseguenza di un atto vandalico che abbia interessato una sola fiancata, il costo dell'intervento sale da circa 4.100 euro di marzo 2022 ai 4.550 del 2023 (+11%). Il costo della riparazione di una fiancata di un veicolo di media grandezza, ad esempio una fiat Tipo, per la sola verniciatura, è incrementato nel corso del 2022 del 38% per i rincari dei derivati del petrolio quali vernici, additivi, fondi e complementari. La riparazione (senza sostituzione di ricambi ) del solo paraurti di una piccola utilitaria passerà dai 250 euro dell' inizio 2022 a 380 euro, sempre per i rincari dei derivati che incidono sia sui materiali che sui costi generali.