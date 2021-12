Bmw, consegnato il milionesimo veicolo elettrico

Poco prima della fine dell'anno, BMW Group ha celebrato la consegna del suo milionesimo veicolo elettrificato. Pieter Nota, membro del consiglio di amministrazione di BMW AG, ha consegnato il veicolo in questione, una BMW ix xDrive40, al suo proprietario presso BMW Welt il 6 dicembre. Insieme alle chiavi dell'auto, il cliente ha ricevuto anche una BMW Wallbox, compresa l'installazione, per consentire la ricarica a casa, sicura e conveniente, nonché un credito per la ricarica pubblica in tutta Europa con BMW Charging.

"La consegna del nostro milionesimo veicolo elettrificato segna una pietra miliare nella nostra trasformazione - ha detto Nota - e abbiamo già la prossima nel nostro mirino: puntiamo a sfondare la soglia dei due milioni in soli due anni. Grazie alla nostra gamma di prodotti in costante crescita, ci stiamo ponendo obiettivi di vendita ambiziosi, in particolare per i veicoli completamente elettrici. Nel 2022, puntiamo a raddoppiare le vendite di quest'anno. Entro il 2025 il BMW Group avrà consegnato circa due milioni di veicoli completamente elettrici ai clienti. Ci aspettiamo che, entro il 2030, almeno uno su due veicoli venduti saranno completamente elettrici".

BMW ha lanciato sul mercato a metà novembre due importanti modelli per la strategia 'elettrica' e per la sua innovazione, ovvero la BMW ix e la BMW I4. Nel corso del prossimo anno, il gruppo espanderà la sua linea di prodotti elettrificati per includere le versioni completamente elettriche della Serie 7 e di X1. Nel 2023 sarà la volta delle Serie 5, a cui seguiranno poi anche MINI Countryman e la Rolls-Royce Spectre completamente elettrica. Entro il 2023, la società avrà già almeno un modello completamente elettrico sulle strade in circa il 90 per cento dei suoi segmenti di mercato attuali.