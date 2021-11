Auto più affidabili: sono le ibride e le plug-in giapponesi

Il processo di elettrificazione del mercato, inteso però come diffusione di modelli ibridi e ibridi plug-in, sta modificando l'affidabilità delle auto e di conseguenza i rapporti dei consumatori con le Case costruttrici.

È quanto evidenzia l'ultima edizione dello studio annuale di Consumer Reports, l'autorevole rivista statunitense pubblicata fin dal 1936 dall'associazione consumatori. In particolare, si legge nel rapporto, sono gli ibridi e gli ibridi plug-in ad essere i modelli più affidabili sul mercato Usa.

Mentre le auto completamente elettriche, cioè spinte unicamente dalla batteria - e in particolare quelle costruite da Tesla, al penultimo posto nella classifica - hanno evidenziato una serie di seri problemi.

Questo trend, viene sottolineato, ha aiutato le marche giapponesi, che nell'edizione 202 dello studio di Consumer Reports occupano ben 8 posti nelle prime 0 posizioni, con un solo brand europeo (Mini) e una sola marca americana (Buick) nella Top Ten.

A evidenziare il minor numero di problemi di affidabilità sono state Lexus, Mazda, Toyota e Infiniti (brand premium di Nissan), così come - nell'ordine dopo Buick al quinto posto - Honda, Subaru, Acura (brand premium di Honda) e Nissan.

"I giapponesi - ha affermato Jake Fisher, direttore senior dei test auto per Consumer Reports -sono più conservatori nel lanciare nuove tecnologie. Toyota e Lexus, in particolare, tendono ad arrivare per ultime con contenuti come Apple CarPlay.

E questo è servito loro molto bene".

La nota di Consumer Reports sottolinea, al riguardo che il suv Lexus GX, cioè il modello più affidabile nella classifica dello studio di quest'anno, è anche uno dei prodotti più vecchi sul mercato. Ciò significa che il costruttore giapponese ha avuto tutto il tempo di risolvere eventuali problemi e portare al massimo l'affidabilità.

La tecnologia - viene ribadito - è "un'arma a doppio taglio quando si tratta delle esigenze dei consumatori e dell'affidabilità del prodotto. Le Case automobilistiche affermano che i clienti vogliono più funzionalità high-tech, ma quelle stesse funzionalità tendono anche a guastarsi di più".

Lo studio di CR conferma quanto descritto da altre ricerche, come il J.D. Power Initial Quality Study: sono funzionalità come CarPlay, navigazione satellitare e controlli vocali le cause del maggior numero di problemi segnalati dai clienti in tema di affidabilità.