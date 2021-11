Rc auto: Ania, prezzo medio -2,1% a settembre, calo rallenta

Il premio medio, al netto delle tasse, delle polizze rc auto rinnovate a settembre ha registrato rispetto a settembre dello scorso anno un calo del 2,1%, pari a 7 euro, passando da 326 a 319 euro. E' quanto emerge dalle ultime rilevazioni dell'Ania, in cui si evidenzia l'ennesima diminuzione dei prezzi anche se con un tasso inferiore rispetto ai mesi precedenti in cui ha predominato la scontistica legata all'emergenza Covid.

L'amministratore delegato di Unipol, Carlo Cimbri, ha parlato ieri di un graduale aumento delle tariffe "per ritrovare un equilibrio tecnico del settore".

Ad attenuarsi, spiega l'associazione delle compagnie, è stato l'effetto della scontistica dei premi che le compagnie stanno applicando a favore degli assicurati per riconoscere il mancato utilizzo del mezzo a seguito del divieto di circolazione imposto dalle misure restrittive per la pandemia da Covid-19, "dal momento che oramai la quasi totalità delle polizze ha già usufruito di tale agevolazione". In particolare, il premio medio delle autovetture risulta, tra settembre 2020 e settembre 2021, in riduzione del 2,0%, passando da 330 a 323 euro. In diminuzione anche il premio medio dei motocicli, che segnano una riduzione del 2,6% (da 239 a 233 euro). Continua il calo, anche se in misura ridotta, per il premio medio dei ciclomotori (-1,5%), che a settembre 2021 è pari a 157 euro (era 159 euro a settembre 2020). Per il totale dei contratti il premio medio rc auto ha registrato una flessione del 2,1% nel mese di settembre, "protraendo - sottolinea l'Ania - il più lungo periodo di riduzione che il mercato italiano abbia mai registrato e che ha avuto inizio nell'autunno del 2012". In valore assoluto si è infatti passati dai 448 euro pagati in media nel settembre 2012 a 319 euro nel settembre 2021. In nove anni, quindi, il premio medio si è ridotto di 128 euro, pari in percentuale a un calo del 28,6%, con un tasso di riduzione accelerato proprio nel 2020. Tenendo conto anche delle imposte (che pesano per il 15,7%) e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,5%), da settembre 2020 a settembre 2021 il premio medio della copertura dopo le tasse è sceso da circa 412 a 403 euro.