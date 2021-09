Formula Sae Italy, ecco tutti i team partecipanti

Ha preso il via la XVI edizione della Formula Sae Italy, competizione tecnico-sportiva internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo, organizzata da Anfia, che a partire dal 2017 ha preso in carico l'evento, raccogliendo l'eredità di ATA - Associazione Tecnica dell'Automobile.

L'evento vede sfidarsi oltre 380 studenti da 12 Paesi del mondo e 43 diversi atenei in rappresentanza di 48 team universitari - di cui 44 dell'Unione europea (19 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 4 extra-UE. Fino al primo ottobre sono previste le prove statiche (Design event, Business Presentation event e Cost event) su piattaforma digitale. Per le prove dinamiche in pista, in programma dal 10 al 13 ottobre, si rinnova, invece, l'appuntamento presso l'autodromo "R. Paletti" di Varano de' Melegari (Parma) - come sempre partner dell'iniziativa insieme a SAE International, mentre rappresenta una prestigiosa new entry la partnership con Associazione Motor Valley, Le classi di partecipazione dell'evento educational più atteso nel cuore della motor valley sono quattro: Classe 1C - vetture a combustione interna (18 team partecipanti); Classe 1E - vetture elettriche (19 team); Classe 1D - driverless: vetture a guida autonoma (6 team), introdotta per la prima volta nel 2018; Classe 3: (5 team) che presentano unicamente il progetto della vettura senza prototipo.

L'elenco dei team ammessi alla manifestazione è visibile a questo link: https://www.formula-ata.it/registered-teams/