Iveco S-Way e Daily, campioni di connettività e sostenibilità

Connettività e sostenibilità all'avanguardia: sia per quanto riguarda il trasporto pesante che per le consegne dell'ultimo miglio. La sesta puntata del podcast "Stories on the Road" di Iveco analizza le nuove tendenze nel mondo dei trasporti e come, appunto l'Iveco S-Way e il Daily si adattano ad esse, con la connettività e la sostenibilità al centro di questo cambiamento di paradigma.

Il nuovo Iveco S-Way incorpora il sistema Iveco Driver Pal, un assistente vocale basato su Alexa, un compagno di viaggio che non solo offre lo stesso che Alexa propone per le abitazioni, ma anche servizi aggiuntivi, come informazioni sul veicolo e possibili guasti o comunicare con i membri della comunità.

Nell'ambito della connettività, anche la telematica ha fatto molta strada. Uno dei servizi più apprezzati è conoscere lo stato del proprio veicolo, anticipare eventuali guasti, essere informati dal veicolo stesso e prendere un appuntamento con l'officina ufficiale attraverso Alexa.

Un'altra tendenza nei trasporti è la sostenibilità. Ogni nuova generazione di un modello ottimizza le sue emissioni e l'efficienza energetica grazie alla leadership tecnologica di Iveco in questo settore. Tra le peculiarità che accomunano i nuovi S-Way e Daily, la gamma di gas naturale Natural Power: si tratta di una tecnologia leader che offre vantaggi nel trasporto a lungo raggio e nell'ultimo miglio.