Citroën Ami, ordinabile da clienti business e professionisti

Ami - 100% ëlectric, il quadriciclo Citroën che si può guidare a partire dai 14 anni, è ora disponibile anche per i clienti business e i possessori di partita Iva. L'esperienza per i clienti si svolge attraverso un percorso 100 % online, facile ed intuitivo, sul sito https://www.citroen.it/ami con lo scopo di semplificare l'accesso alla mobilità. Un processo di acquisto all'avanguardia, facile e veloce che si completa in pochi semplici passaggi, in ogni istante, ovunque, 24 ore su 24, 7giorni su 7.

A supporto del cliente, in aggiunta a questo percorso 100 % digitale, resta come sempre la rete dei concessionari Citroën, presso la quale sarà sempre possibile scegliere di acquistare o ritirare la propria Ami.

Ami - 100% ëlectric facilita la vita di tutti i giorni in città, secondo i nuovi stili di consumo. Oggetto di mobilità innovativo, ha un posizionamento di prezzo inedito, con offerte differenziate e calibrate all'uso reale del cliente.

L'obiettivo della marca è quello di soddisfare tutte le esigenze di spostamento dei clienti, anche i professionisti e i possessori di partita Iva, per una mobilità completamente elettrica individuale oppure condivisa all'interno delle aziende.

Per accedere all'area di acquisto dedicata ai clienti B2B, è necessario selezionare 'professionista' nell'apposita icona.

I professionisti possono acquistare Ami -100% ëlectric on-line in modalità di acquisto cash. Il percorso clienti professionisti è in linea con quello dei clienti privati e si differenzia solo per alcuni elementi: l'anticipo è di 300 euro iva inclusa (anziché 250 euro); la modalità di acquisto è solo con formula cash; nel form di registrazione sono richiesti i dati del cliente azienda (ragione sociale, partita Iva).

Il prezzo di listino di Ami -100% ëlectric nella versione Ami Ami è pari a 7.200 euro, mentre quello di Ami -100% ëlectric personalizzata con uno dei 4 Pack Color è di 7.600 euro (il prezzo finale, comprensivo dell'ecobonus statale 2021 è pari a 5.731,15 euro che scendono a 5.108,20 euro in caso di ecobonus e rottamazione.