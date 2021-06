Accessori auto, acquisti online prima di partire per vacanze

Estate, tempo di vacanze, mai così attese come quest'anno a causa delle restrizioni legate alla pandemia. Per le partenze a bordo della propria auto o della propria moto occorre, però, effettuare un check del proprio veicolo per verificarne l'idoneità. E spesso ci si affida ai siti online per l'acquisto degli accessori e degli articoli per la riparazione e l'abbellimento del mezzo privato.

Solo lo scorso anno, nonostante la crisi pandemica, eBay - si legge in una nota - ha registrato la vendita di oltre 6.300.000 di articoli per auto e moto, il 10% in più rispetto all'anno precedente.

A scegliere il sito di marketplace sono stati soprattutto utenti di età tra i 45 e i 64 anni, che hanno acquistato quasi 1.300.000 articoli, seguiti da quelli tra i 24 e i 44 anni (oltre 1.100.000 articoli) e dagli over 65, oltre 150.000 prodotti. Segno che gli acquisti online, anche nel settore delle auto e delle moto, sono preferiti non solo dai nativi digitali.

Quali sono stati allora i prodotti più acquistati? In testa alla classifica gli pneumatici, con oltre 300.000 pezzi venduti nel 2020. Seguono oli motore, oltre 174.000, e lampadine e Led, oltre 166.000.

Per un viaggio alla scoperta delle bellezze della Penisola in tutta sicurezza, occorre prestare attenzione a pochi e semplici regole. Come consiglia Vicky Piria, pilota automobilistica e grande esperta e amante di motori, se la tua auto monta pneumatici 4 stagioni, assicurarsi che siano idonei a sostenere un lungo viaggio. Altrimenti, ordinane di nuove. Tra le cose da controllare, la ruota di scorta che non sia sgonfia; assicurarsi che il livello dell'olio e del liquido refrigerante sia sufficiente; controllare l'impianto di condizionamento; i tergicristalli, le spazzole e il livello dei liquidi per i tergicristalli. Prima di partire, infine, non bisogna dimenticarsi di controllare i freni, lo stato degli airbag e il funzionamento delle luci e assicurati di avere con te i documenti e tutto il necessario per un viaggio all'insegna del comfort e, soprattutto, della sicurezza!