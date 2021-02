DS 7 Crossback E-Tense, flessibilità di utilizzo dell'ibrido

La trazione ibrida di DS 7 Crossback E-Tense, poggia sulla presenza di un motore endotermico e un motore elettrico (due per E-Tense 4X4), oltre a quella spina per la ricarica che conferisce la definizione 'plug-in'. In pratica, grazie alla batteria di trazione agli ioni di litio da 13,2 kWh che immagazzina energia, è possibile percorrere in modalità 100% elettrica fino a 58 km con una velocità massima raggiungibile di 130 km/h.



Le ridotte dimensioni della batteria di trazione consentono una ricarica completa in poco più di 4 ore con caricatore da 3,3 kW e una presa da 16A; solo 1 ora e 40 minuti con caricatore da 6,6 kW e una presa da 32A.



Una facilità di ricarica, che sommata alle prestazioni del motore endotermico benzina turbo 1.6 dimostra la versatilità di una formula in grado di facilitare l'ingresso nella dimensione della sostenibilità ambientale.



DS Automobiles ha voluto declinare l'allestimento E-Tense di DS 7 Crossback con due differenti versioni. Da una parte le due ruote motrici di E-Tense 225, con 225 CV di potenza cumulata tra motore endotermico e motore elettrico. Dall'altra la motricità avanzata della versione E-Tense 4X4, forte di un ulteriore motore elettrico che porta la potenza massima cumulata a ben 300 CV, aggiungendo il contributo della trazione integrale. Il motore endotermico gestisce infatti la motricità dell'assale anteriore, mentre uno dei due motori elettrici si occupa di quello posteriore.



Ai fini del bollo annuale, la potenza considerata è unicamente definita dai kW del motore endotermico, ovvero 133 kW (180 CV) per E-Tense oppure 147 kW (200 CV) per E-Tense 4X4.



In entrambe le versioni, la coppia del motore elettrico è immediatamente disponibile, e si tratta di ben 320 Nm (337 Nm per E-Tense 4X4) che rendono la guida del DS 7 Crossback E-Tense ancora più divertente.



Diventa facile immaginare lo sviluppo di una settimana a bordo di questo suv, pronto ad affrontare differenti scenari, in particolar modo con E-Tense 4X4.



Nelle giornate lavorative, dopo la ricarica notturna, ogni mattina troviamo il pieno di energia elettrica con cui percorrere quei 55 km (58 km per E-Tense 4X4) probabilmente più che sufficienti per andare e tornare dall'ufficio.



La natura ibrida plug-in favorisce inoltre l'ingresso di DS 7 Crossback E-Tense in numerose zone a traffico limitato, come la milanese Area C. In diversi comuni è anche possibile parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu.



I vantaggi legati alla presenza della batteria di trazione proseguono nel freddo inverno e nella torrida estate. Grazie alla pre-climatizzazione, riesce a fornire una temperatura confortevole di circa 21°C ancora prima di salire a bordo.



Non è necessario che il veicolo sia collegato: è sufficiente che la batteria sia carica per impostare in anticipo la temperatura nell'abitacolo, direttamente da smartphone grazie all'app MyDS.



La versatilità di DS 7 Crossback E-Tense 4X4 apre nuovi coinvolgenti orizzonti, con un listino che per queste specifiche versioni esordisce da 48.700 euro per E-Tense e 52.700 euro per E-Tense 4X4.