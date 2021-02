Citroen C5 Aircross, dettagli specifici per versione ibrida

Come la versione termica, Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in ha un carattere forte e audace. Robusto e protettivo, come è tipico dei suv, dispone di un'offerta di personalizzazione completa, con dettagli specificamente pensati per valorizzare la modalità di guida ibrida.



Il suv ibrido del double chevron è disponibile con il nuovo Pack Color energizzante, Electric Blue, che rappresenta l'ibrido plug-in. Questo nuovo Pack Color, che prevede inserti colorati negli Airbump sulle porte anteriori e nella zona inferiore del paraurti anteriore, permette ai clienti che lo desiderano di distinguersi. Si aggiunge ai Pack Color già esistenti (Silver, White e Red), disponibili su tutte le motorizzazioni di SUV C5 Aircross. Il numero di combinazioni esterne possibili arriva così a 39, permettendo a ciascuno di scegliere la vettura secondo il proprio stile.



Visibili sono il logo 'ḧybrid' sul portellone posteriore e il simbolo 'ḧ' sui passaruota anteriori, in colore Electric Blue, che contraddistinguono la versione ibrida plug-in. Questo logo originale esprime tre specifici riferimenti: la 'h' della parola 'hybrid', il simbolo di una presa di corrente che rappresenta la modalità elettrica ricaricabile, e la dieresi di Citroën.



Inoltre sul lato sinistro del veicolo è presente lo sportellino di ricarica sul lato sinistro del veicolo, simmetrico rispetto allo sportellino del carburante posizionato a destra, facilmente accessibile per le ricariche e perfettamente coerente con lo stile esterno del veicolo. L'abitacolo chiaro e accogliente mantiene le caratteristiche di comfort e di benessere delle versioni termiche Il retrovisore interno fotocromatico è specifico ed offre maggiore distinzione e rinforza l'aspetto tecnologico della modalità ibrido plug-in. È dotato di un indicatore di guida in modalità 100% elettrica. In questo modo, quando il veicolo viaggia in modalità Elettrica (ZEV), si accende una luce blu sotto il retrovisore centrale, ben visibile dall'esterno, che permette di farsi identificare nella circolazione come un veicolo che viaggia in modalità ZEV.



La console centrale integra un selettore di modalità, a destra della leva del cambio automatico, che permette al conducente di scegliere tra diverse modalità di trazione grazie all'azione combinata o distinta delle motorizzazioni termica ed elettrica: Electric (ZEV) agevola il silenzio e la fluidità, Hybrid per la versatilità e l'efficienza, o Sport per la dinamicità.



Il display digitale 12,3'' e il Touch Pad 8'' centrale con display capacitivo mostrano infine grafiche nuove, che sottolineano l'esclusività di questa versione ibrida plug-in e valorizzano la tecnologia ibrida ricaricabile che coniuga il meglio delle modalità termica ed elettrica. Le grafiche mostrano in tempo reale, e in modo chiaro e semplice, la modalità di funzionamento del veicolo.