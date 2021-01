Porsche Italia, dopo risultati 2020 avanti nell'innovazione

Una conferenza, quella di Porsche Italia tenuta oggi via web dall'amministratore delegato Pietro Innocenti, che ha portato un po' di ottimismo e di relativa serenità in un momento complesso come l'attuale. Nel dettagliare i risultati del 2020 e nel prospettare le attività dell'anno in corso, Innocenti ha infatti descritto una situazione di coerente sviluppo come conferma il fatto che il nostro Paese - dove sono state consegnate 5.815 unità - è il terzo mercato in Europa per Porsche. Ma anche con la notizia che la prima elettrica di Stoccarda, la Taycan, ha conquistato i clienti italiani si posizionandosi al quarto posto nella classifica dei modelli più venduti. Porsche Italia ha poi annunciato il programma che prevede l'attivazione entro fine 2021 presso 20 aree di servizio Q8 lungo lo Stivale saranno di stazioni di ricarica a 300 kW. Ed ha svelato - in contemporanea con il reveal mondiale - la versione d'ingresso della gamma Taycan. Una inedita versione a trazione posteriore con potenza di 326 o 380 Cv e che, nella variante Performance Battery offre un'autonomia che arriva a 484 km. Questa nuova Taycan è già ordinabile presso tutte le Concessionarie italiane a partire da 86.471 euro ed è offerta - in un allestimento da 105mila euro - ad un interessante canone mensile di 826 euro.''La pandemia che ha scandito il 2020 - ha detto Innocenti - ha profondamente segnato il mondo intero, sia dal punto di vista sociale sia da quello economico''. L'AD di Porsche Italia ha ricordato come nel corso dell'anno siano stati in primo piano gli interventi di carattere sociale con cui Porsche Italia ha sostenuto il territorio durante l'emergenza. A partire dagli aiuti alla Protezione Civile pari a 155.000 euro nella prima fase del contagio fino a 'Uniti per Ripartire', l'iniziativa condotta in cooperazione con Caritas per fornire supporto alle categorie più colpite dalla crisi economica derivante dal Covid-19. ''Per ogni vettura consegnata dal primo giugno al 10 agosto al cliente finale - ha ricordato Innocenti - tutti i 30 Centri Porsche d'Italia hanno devoluto alla Caritas di competenza della propria zona una somma che, a scelta del cliente, è stata destinata a combattere la povertà alimentare o la povertà educativa''. L'importo, che è stato raddoppiato dall'intervento di Porsche Italia, ha permesso di raccogliere 1.3 milioni di euro che sono stati impiegati per fornire aiuti concreti a 5.140 giovani in età scolare e a 31.500 famiglie bisognose. ''Dal punto di vista commerciale - ha detto AD di Porsche Italia - abbiamo contenuto gli effetti della pandemia consegnando a livello globale un totale di 272.162 vetture, quindi mantenendo stabile con un -3% di immatricolazioni rispetto al 2019 la performance raggiunta lo scorso anno. A livello nazionale, Porsche Italia ha chiuso l'anno con 5.815 consegne, il 13% in meno rispetto al record dell'anno precedente, riuscendo a fronteggiare un mercato in forte flessione, dato che è sceso del 28%''. Al primo posto della classifica dei modelli più venduti in Italia lo scorso anno si conferma la Macan, con 2.195 vetture consegnate, seguita da Cayenne (1.391 unità) e 911 (1.213). 718 e Panamera totalizzano rispettivamente 371 e 273 consegne. Il biennio 2020-2021 segna per Porsche Italia anche un grande passo in avanti in termini di digitalizzazione e omnicanalità: oltre all'apertura del concept store Porsche@CityLife presso l'omonimo quartiere milanese, lo scorso novembre è stato lanciato il canale di vendita online che, soltanto nell'ultimo trimestre dell'anno, ha rappresentato il 4% delle vendite totali. Dall'inaugurazione della piattaforma a oggi, il 45% di tutti gli acquirenti online sono infatti nuovi clienti per il marchio. Le auto usate sono particolarmente apprezzate e rappresentano oltre il 90% del totale, con l'iconica 911 che si guadagna il titolo di modello più richiesto dal pubblico. Infine Innocenti ha ricordato che nel primo semestre di quest'anno si concluderanno i lavori del Porsche Experience Center (PEC) Franciacorta, il più grande degli otto esistenti al mondo. Un progetto che segna una pietra miliare nella storia di Porsche Italia, dove clienti e appassionati potranno vivere la passione Porsche a 360 gradi. ''Una realtà, quella di Porsche in Italia, che genera un indotto economico sempre maggiore: oltre ai 26 milioni di euro per la realizzazione dell'Experience Center - ha sottolineato Innocenti - abbiamo dedicato ingenti investimenti all'espansione dell'infrastruttura di ricarica, l'ammodernamento dei Centri Porsche e della sede di Padova, ma anche del Nardò Technical Center, per un totale di circa 85 milioni di euro nel biennio 2020-2021''.