Renault apre gli ordini per Symbioz E-Tech Full Hybrid

Si aprono gli ordini in Italia per Renault Symbioz con motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145. Il prezzo d'ingresso della versione Techno è di 33.500 euro e, in alternativa, si può aderire alla formula di finanziamento con rata mensile di 169 euro dalla durata di 36 mesi.

Più avanti, nel 2024, arriverà la variante evolution E-Tech full hybrid 145, mentre nel 2025, entreranno a listino altre motorizzazioni.

Questo modello, dalla lunghezza di 4,41 m, completa la famiglia E-Tech Full Hybrid del brand, e si inserirsce tra la nuova Captur, e l'Austral. Abbina una capacità di carico superiore a quella di Captur, che arriva fino a 624 litri con 5 posti in uso, alla modernità del sistema multimediale OpenR Link, con tutti i servizi Google integrati, e del tetto in vetro opacizzante Solarbay. Grazie ad una massa contenuta in meno di 1.500 kg, inoltre, la variante E-Tech Hybrid 145 di Symbioz promette per consumi nell'ordine di 4,7 l/100, ed emissioni di CO₂ contenute in 105 gr/ km.



