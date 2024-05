Porte aperte in Suzuki per scoprire Nuova Swift Hybrid

Per far conoscere dal vivo la quarta generazione di Swift Hybrid, le concessionarie Suzuki saranno aperte nel fine settimana del 18 e 19 maggio.

L'occasione sarà quella per scoprire e provare nuova Swift Hybrid, protagonista del segmento B tra compattezza, agilità, tecnologia, efficienza e sicurezza.

La gamma Swift Hybrid ha puntato in alto con l'allestimento Top molto completo e il nuovo motore 1.2 Hybrid, disponibile con due diverse tipologie di trasmissione (manuale o automatica Cvt) e di trazione (2WD o 4WD Allgrip). La nuova Swift Hybrid nella versione con trazione anteriore e cambio manuale, con le sue emissioni di 99g/km CO2 è una vera cittadina modello e può accedere gratuitamente ad alcune ZTL come l'Area C di Milano, che pone il valore soglia a 100 g/km di CO2.

Per chi invece passa tanto tempo al volante in mezzo al traffico o semplicemente ama la guida rilassante, senza compromessi sul fronte delle prestazioni, c'è la versione con trazione anteriore abbinata al pratico cambio automatico Cvt.

Non manca nemmeno la variante a trazione integrale 4WD Allgrip Auto, ideale per chi ama l'avventura e vuole contare sul massimo della sicurezza e della stabilità su superfici a bassa aderenza. Il listino della Nuova Swift Hybrid 1.2 Top parte dai 2500 euro della versione 2Wd con cambio manuale e arriva ai 24500 della 4wd con cambio manuale, passando dai 24000 della 2wd Cvt.



