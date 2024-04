Porsche Cayenne GTS diventa più sportiva

Con la variante GTS, sia nella declinazione Suv che in quella Coupé, Porsche completa il pacchetto di modifiche relative alla Cayenne. Già ordinabili, e con le prime consegne previste entro l'estate, queste versioni hanno un prezzo che parte da 142.700 euro per il Suv e da 146.400 euro per la Coupé.

Esteticamente, oltre che per le prese d'aria più grandi, e per i loghi GTS al posteriore e sulle fiancate, si distinguono per le pinze dei freni di colore rosso, e per gli elementi del pacchetto Sport Design in nero lucido, come le minigonne laterali e le estensioni dei passaruota.

Completano il quadro i cerchi da 21 pollici Spider Design in grigio antracite ed i terminali di scarico in bronzo scuro.

L'abitacolo è rivestito con il materiale Race-Tex, presenta dei supporti laterali dei sedili rialzati per offrire maggior sostegno durante la guida, e sfrutta gli upgrade di Cayenne 2023, quali il quadro strumenti digitale curvilineo ed il display per il passeggero offerto in opzione. Inoltre, la Coupé sfoggia anche il tetto fisso panoramico in cristallo. A livello di powertrain, il V8 biturbo da 4 litri ha guadagnato 40 CV per una potenza totale di 500 CV, mentre la coppia massima, incrementata di 40 Nm, ora è di 660 Nm. Anche il cambio Tiptronic S ad 8 rapporti è stato ottimizzato per offrire maggior rapidità nel passare da un rapporto all'altro nelle modalità Sport e Sport Plus. Ne consegue una velocità massima di 275 km/h ed uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 4,4 secondi.

Per sfruttare al meglio tutta la potenza disponibile, le Cayenne GTS hanno un'altezza ridotta di 10 mm, sospensioni pneumatiche adattive, con regolazione elettronica degli ammortizzatori ed il Porsche Torque Vectoring Plus. Mentre il sistema di trazione integrale attiva adesso può contare su un sistema di raffreddamento ad acqua indipendente.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA