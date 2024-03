Volkswagen apre gli ordini della ID.7 Tourer

Si aprono gli ordini in Italia della ID.7 Tourer, la prima station wagon elettrica di Volkswagen, che ha un listino che parte da 61.600 euro ed arriva ai 63.550 euro della più ricca variante Edition Plus. Arriverà nelle concessionarie entro l'estate, e con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen 24 mesi, viene proposta ai clienti privati con rate da 599 euro al mese a fronte di un anticipo di 11.000 euro (TAN 3,99% fisso, TAEG 4,76%).

Inoltre, con il noleggio a lungo termine 24 mesi, la ID.7 Tourer è proposta ai clienti business con un canone di 839 euro al mese ed anticipo di 6.819 euro (importi IVA esclusa).

Spaziosa, con un abitacolo che ospita 5 persone comodamente per via di un passo che sfiora i 3 metri di lunghezza, la ID.7 Tourer ha un bagagliaio con un volume di carico che arriva fino a 605 litri ed ha una capacità massima di 1.714 litri.

Disponibile, al momento del lancio, con una batteria da 77 kW, ed una potenza 286 CV, promette oltre 600 km di autonomia nel ciclo WLTP ed accetta 175 kW di potenza per la ricarica a corrente continua, per passare dal 10 all'80% della carica in circa 28 minuti; la sua velocità massima è di 180 km/h.

A livello di dotazioni, la versione Edition Plus presenta l'Exterior Pack, di serie, con tanto di logo illuminato, proiettori IQ.Light LED Matrix, e vetri posteriori oscurati; l'Interior Pack con inserti in similpelle sulla plancia, illuminazione ambientale a 30 tonalità, sedili a regolazione elettrica e massaggianti; il Comfort Pack con il sistema d'infotainment che sfrutta un display da 15 pollici ed il navigatore Discover Pro Max; e l''Assistance Pack con travel assist 2.5, il Park Assist Plus ed il sistema di telecamere a 360°, per un risparmio cliente pari a 8.300 euro.



