DR taglia il listino, fino a 3 mila euro in meno

"DR Automobiles Groupe riduce i listini di tutti i modelli, da 2.000 fino a 3.100 euro e mette in campo un'operazione anticrisi per fronteggiare le attuali contingenze economiche. Lo rede noto l'azienda automobilistica molisana, nata 18 anni fa a Macchia d'Isernia. "DR Automobiles- si legge nella nota aziendale - ha deciso di andare incontro al mercato attraverso una riduzione dei prezzi di listino di tutti i modelli dei quattro brand del gruppo: EVO, DR, Sportequipe ed ICH-X. Una scelta importante, che mira ad avere una valenza sociale e che è frutto di una mission da sempre totalmente cliente-centrica".

"Negli ultimi anni prosegue la nota -, nonostante le particolari contingenze socioeconomiche determinate da pandemie, guerre e crisi finanziarie, il gruppo DR è riuscito, con grandi sforzi, ad andare in controtendenza, ottimizzando in maniera consistente i costi dell'intero processo produttivo e distributivo. Tutto questo ha consentito di ottenere un vantaggio competitivo, che però DR Automobiles ha voluto trasformare, da potenziale marginalità aggiuntiva, in una nuova grande opportunità per i consumatori". Nella nota vengono forniti alcuni esempi degli interventi più consistenti sui listini: "DR 5.0, modello iconico e da sempre best seller del gruppo, passa da € 21.900 a € 19.900; DR 6.0, ammiraglia del brand DR, passa da € 27.900 a € 25.900; EVO 5, uno dei modelli di punta della gamma EVO, passa da € 19.900 a € 17.300 con una riduzione di ben € 2.600; Sportequipe 6 passa da € 38.000 a € 34.900. Sportequipe 7 da € 40.000 a € 36.900 In entrambi i casi, per i due modelli centrali della gamma Sportequipe, la diminuzione di prezzo è di addirittura € 3.100. "ICH-X K2, da € 54.500 a € 51.500. In questo caso la riduzione di prezzo è di € 3.000".

"Sin dagli esordi - ancora la nota - i capisaldi di DR sono stati il costante innalzamento tecnologico e qualitativo delle proprie automobili, una continua ricerca stilistica, ma soprattutto una politica commerciale molto orientata al cliente finale".



