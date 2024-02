Aperte le prevendite in Italia della nuova Volkswagen Golf

Golf festeggia il suo cinquantesimo compleanno con l'apertura delle prevendite anche in Italia. Oltre a numerosi miglioramenti, tutte le nuove Golf, il cui listino parte da 30.150 euro, e Golf Variant, a partire da 31.100 euro, sono dotate di un design anteriore aggiornato, di un sistema di infotainment di nuova generazione e più intuitivo da usare, oltre a rinnovate tecnologie di propulsione e di assistenza alla guida.

Per il mercato italiano, in questa prima fase di prevendita la gamma della nuova Golf è composta dalla versione d'accesso Life e due versioni di livello superiore, ovvero Style e R-Line.

Anche per la nuova Golf berlina, poi, l'offerta italiana propone l'edizione speciale Edition Plus.

Il valore complessivo dei contenuti aggiuntivi Edition Plus è di 2.900 euro e, anche nel caso della nuova Golf, come per il resto della gamma VW termica, il sovrapprezzo rispetto all'allestimento Life è di 200 Euro. Con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen, la Nuova Golf 1.5 eTSI 115 CV DSG Edition Plus è proposta a 6.700 euro di anticipo e 35 rate mensili da 259 Euro.

