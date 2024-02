Drivalia amplia la sua piattaforma con Future Lease

Drivalia ha deciso di ampliare la sua piattaforma Future, creata per dare nuova vita alle auto provenienti dal noleggio e inaugurando Future Lease, la nuova formula che consente di attivare un noleggio a lungo termine su una selezione di veicoli provenienti da precedenti contratti di noleggio o abbonamento.

Destinata a privati, liberi professionisti e Pmi, Future Lease debutta oggi in Italia e prossimamente negli altri Paesi (Finlandia, Norvegia e Repubblica Ceca) che per primi hanno lanciato Future Drivalia, la piattaforma digitale che consente di acquistare (e adesso anche di noleggiare) il meglio del parco auto di Drivalia, tutti veicoli certificati nel chilometraggio e sottoposti a un meticoloso controllo.

In questa prima fase, Drivalia Future Lease coinvolge circa 1.000 unità, con un massimo di 25.000 km percorsi e una data di immatricolazione non superiore ai 24 mesi. Drivalia garantirà rapidi tempi di consegna per assicurare una soluzione immediata di mobilità ai clienti che sceglieranno questa formula di noleggio.

I noleggi di Drivalia Future Lease hanno una durata standard di 36 mesi, con la possibilità di ridurla a 24 mesi pagando una fee aggiuntiva o di estenderla a 48 mesi con un risparmio sul canone. Si potrà inoltre scegliere un chilometraggio di 20.000 o 30.000 km/anno. I clienti beneficeranno di una serie di servizi comprensiva di RCA, polizza Incendio e furto, riparazione danni e manutenzione ordinaria e straordinaria, fino all'assistenza stradale.

