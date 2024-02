La Subaru Crosstrek debutta negli show-room

Arriva nelle concessionarie Subaru la nuova Crosstrek, disponibile in 3 allestimenti denominati, rispettivamente Style, Style Extra, e Premium, e con 9 livree, di cui 3 specifiche del modello, ha un listino che parte da 37.900 euro, ed arriva a 42.150 euro. Quest'auto ha il compito di sostituire la XV, una vettura che in undici anni di onorata carriera è stata venduta in 2.200.000 esemplari nel mondo, e in 127.000 unità in Europa, dove è diventata la bestseller del brand. In Italia è stata scelta da 17.000 automobilisti, e adesso si presenta con una nuova denominazione derivante dalla sintesi dei termini crossover e trekking, per identificare, da subito, la tipologia di vettura e la sua attitudine. A livello tecnico ritroviamo l'eBoxer, ovvero l'abbinamento tra un motore 2.0 4 cilindri con architettura boxer ad un propulsore elettrico inserito nella trasmissione Lineartronic.



Con una piattaforma più rigida del 10%, sfrutta la trazione integrale permanente e l'active torque vectoring, per garantire sicurezza dinamica e manovrabilità in curva. Esteticamente presenta delle linee più nette, un più ampio rivestimento della griglia anteriore, con le protezioni e l'altezza da terra di 220 mm che ne sottolineano l'attitudine ad una guida a 360°.

Mentre, nell'abitacolo è stato ampliato lo spazio per gambe e spalle, sono stati adottati sedili studiati per migliorare il comfort di marcia con minori scuotimenti della testa durante i viaggi, ed il sistema d'infotainment con schermo full hd da 11,6 pollici è stato dotato di codice pin per salvaguardare le informazioni personali. Non manca il collegamento wireless con Apple CarPlay ed Android Auto. Completano il quadro gli aiuti alla guida evoluti per garantire maggior assistenza al conducente.



