Con le prime unità disponibili sul mercato italiano per la fine del mese in corso, la Mazda 2 Hybrid 2024 è già ordinabile, ed i prezzi di listino partono dai 24.990 euro della versione Prime Line, per arrivare fino ai 32.690 euro della variante Homura Plus. Inoltre, per l'offerta di lancio è previsto l'esclusivo extra bonus Mazda, valido per i contratti stipulati entro il 31 marzo, con cui sarà possibile acquistarla mediante la formula di finanziamento Mazda Advantage che prevede un minitasso del 3,99%, e fino a 5.340 euro di vantaggi usufruendo degli incentivi Mazda e statali, in caso di rottamazione, oltre a due tagliandi omaggio con il Servizio di manutenzione programmata Service Plus Essence. La vettura di segmento B della casa di Hiroshima presenta un frontale rinnovato attraverso paraurti e calandra rivisitati che, insieme all'esclusivo posteriore, le conferiscono un look sportivo. Non manca un sistema di infotainment aggiornato, con connessione senza fili ad Apple CarPlay e ad Android Auto, ed un display centrale più grande, che può arrivare fino a 10,5 pollici.

Sotto il cofano rimane la power unit composta dal motore a benzina tre cilindri da 1490 cmü, accoppiato ad un comparto elettrico, per una potenza di sistema di 116 CV, che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi, a fronte di consumi nel ciclo combinato WLTP compresi tra i 3,8 ed i 4,2 l/100 km.

Proposta in 5 nuovi allestimenti denominati, rispettivamente, Prime Line, Centre Line, Exclusive Line, Homura, Homura Plus, la Mazda 2 Hybrid 2024 ha una dotazione di serie che annovera, su tutte le versioni, il sistema di pre-collisione; il dispositivo di avviso di abbandono della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, ed il regolatore di velocità adattivo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA