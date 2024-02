Citroen ë-C3, elettrica democratica con canoni da 49 euro

La nuova Citroën ë-C3, grazie all'iniziativa frutto della formula "Elettrico Sociale Citroën", viene proposta a 49 euro al mese, con il leasing di Stellantis Financial Services, al fine di rendere accessibile a tutti la mobilità elettrica. Oltre ai canoni particolarmente convenienti, il brand pensa ad agevolare anche la ricarica domestica e, dopo tre anni, offre la libertà di scegliere se restituire la vettura o pagare la maxi-rata, anche rifinanziandola.

Realizzata in Europa, la Nuova ë-C3 è disponibile in due allestimenti, You e Max, con il primo che ha un listino di partenza di 23.900 euro, incentivi statali esclusi, ed il secondo che ha un prezzo base di 28.400 euro, con canoni da 99 euro al mese per il leasing. Spaziosa e confortevole, grazie alle sospensioni Citroën Advanced Comfort di serie, questa vettura offre una grande versatilità, per via dell'autonomia di oltre 300 km (ciclo combinato WLTP in attesa di omologazione). Inoltre, può contare su di una piattaforma progettata per ottimizzare i costi di produzione, e su un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh, che si ricarica con corrente continua ad una potenza di 100 kW, per passare dal 20 all'80% della capacità in 26 minuti.

Il motore da 83 kW (113 CV) consente di scattare da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi, e di raggiungere una velocità massima di 135 km/h.



