Dacia è 'Zen' anche per chi acquista Sandero

Il percorso di successo in termini di vendite e popolarità di Dacia Sandero è ora sostenuto anche da Dacia Zen. Il brand ha infatti lanciato da qualche settimana il programma dedicato ai clienti della casa automobilistica che effettuano la manutenzione regolare presso i centri assistenza ufficiali.

A loro è dedicata l'offerta di una estensione di garanzia annuale che può arrivare fino alla soglia dei 7 anni / 150 mila km. Si tratta di un programma che ha come obiettivo quello di offrire maggiore garanzia e valore ai clienti che effettuano la manutenzione annuale del veicolo presso la Rete ufficiale Dacia, ai quali viene offerta, senza costi aggiuntivi, un'estensione di garanzia di 1 anno o 30.000 km (al primo dei due limiti raggiunti).

Inoltre, continuando ad effettuare regolarmente la manutenzione programmata presso la Rete Dacia, di anno in anno, i clienti possono rinnovare la garanzia fino al sesto anno di vita del veicolo o 120.000 km, arrivando così ad avere una copertura massima sul veicolo fino a 7 anni o 150.000 km (anche qui allo scadere del primo dei due).

La garanzia Dacia Zen è stata pensata come un prodotto che si integra nella strategia di valore del marchio, valorizzando il servizio fornito dalla rete di assistenza ufficiale ed al tempo stesso confermandone qualità ed affidabilità.

