LBX Hybrid, al via ordini per suv compatto premium Lexus

Ordinabile da subito, con consegne che inizieranno nel marzo 2024 il nuovo suv compatto Lexus LBX Hybrid si propone come un modello completamente inedito pensato appositamente per il mercato europeo. E che - lo ha sottolineato Maurizio Marchesini, marketing manager senior di Lexus Italia - e che è destinato a cambiare le carte in tavola e a diventare un modello chiave per la crescita del brand in Europa. Grazie ad un progetto che ha tenuto specificamente conto delle preferenze, dei gusti e delle tendenze della clientela europea.

LBX diventerà infatti già dai prossimi mesi un modello 'centrale' nella gamma Lexus, con un totale di 25.000 vendite attese per il 2024 in Europa e, per ciò che riguarda il mercato italiano, una previsione di arrivare entro il 2025 al raddoppio delle immatricolazioni totali del brand, di LBX rappresenterà il 45%. La gamma per l'Italia è composta da quattro versioni che sono già ordinabili e che faranno seguito alla serie limitata Original Edition (presentata al reveal del modello) che è completamente sold out. Da ricordare che tutte le LBX godono di garanzia estesa a 15 anni o 240mila km.

Si parte con la LBX Hybrid Elegant 2WD che ha un prezzo chiavi in mano di 38.000 euro, per passare alla variante Emotion (39.500 euro) e alla Relax (41.000). Al top di gamma si colloca la Cool che ha un listino di 42.500 euro. Queste tre ultime versioni della LBX Hybrid possono essere ordinate anche con trazione integrale E-Four, con un supplemento di prezzo pari a 2.000 euro.

Molte le possibilità di finanziamento e di leasing. La formula Everyday Extraordinary - Lexus Easy Next prevede 47 rate da 259 euro mese (TAN 5.99% TAEG 6.95%) anticipo di 8.180 euro e rata finale di 19.550 euro. E' valida fino al 31 dicembre solo in caso di permuta o rottamazione.

Con la formula di leasing Everyday Extraordinary con noleggio Kinto One il costo è di 399 +Iva al mese per 36 rate e 30.000 km totali. L'anticipo da versare è di 6500 euro + Iva e il costo comprende manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, assicurazione RCA, Kasko, Furto e Incendio e messa su strada.

