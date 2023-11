Aperti gli ordini per il nuovo Peugeot E-3008, tanto presso la rete di concessionari della casa del leone, quanto su peugeot.it sia per i clienti privati che per quelli professionali. Per il lancio del nuovo arrivato, Peugeot ha scelto una gamma semplice e di facile comprensione, basata su due livelli di allestimento, ovvero Allure e Gt, ciascuno con tre pacchetti opzionali. Peugeot E-3008 Allure Electric, per esempio, è disponibile con finanziamento Peugeot e-Go da 350 euro/mese per 3 anni e 45.000 km e wall box inclusa, per un prezzo di listino da 49.780 euro.

L'offerta Peugeot e-Go consente poi ai clienti di scegliere tra la motorizzazione elettrica e quelle ibride allo stesso canone mensile, in modo che i clienti Peugeot possano optare per l’alimentazione che prediligono, senza condizionamenti di tipo economico. Ancora prima dell'arrivo del nuovo E-3008 nelle concessionarie, la casa francese offrirà anche ai suoi clienti la possibilità di avere un'anteprima esclusiva. Dalla fine dell'anno all'inizio di febbraio 2024, infatti, l'evento Next Level Preview porterà il nuovo Peugeot E-3008 in un tour in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Questi eventi esclusivi saranno organizzati presso i concessionari o in luoghi specifici ad alta frequentazione e offriranno ai visitatori la possibilità di vedere in anteprima il nuovo E-3008, nel contesto di in un'atmosfera piacevole. Gli esperti presenteranno il design e le numerose innovazioni del nuovo arrivato.

