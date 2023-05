Hyundai: 250 euro per avere la prelazione sulla nuova Kona

La nuova Hyundai Kona non è ancora arrivata sul mercato italiano, ma attraverso l’iniziativa del brand, denominata “Be the First”, i clienti hanno la possibilità di ottenere la prelazione sull’ordine bloccandone in anticipo il prezzo finale. E’ sufficiente iscriversi nella pagina dedicata del sito hyundai.it e, dopo aver scaricato il voucher, ci si potrà recare in concessionaria per configurare la nuova Kona in base alle proprie esigenze.

Una volta scelto colore, allestimento, e propulsore, tra le tre opzioni disponibili, rappresentate dal 1.0 T-GDI, dal 1.0 T-GDI mild-hybrid 48V e dal 1.6 full-hybrid, il cliente dovrà solamente firmare il contratto di prevendita, versando una somma di 250 euro, per ottenere la prelazione.

Questa cifra verrà scalata al momento della firma del contratto d’acquisto, oppure sarà interamente rimborsata al cliente nel caso in cui quest’ultimo non volesse perfezionarlo. Ogni futuro cliente, infatti, avrà l’occasione di confermare la propria scelta, dopo aver visto l’auto dal vivo, o di recedere dal contratto di prevendita in qualsiasi momento, e senza alcun costo aggiuntivo, entro il 31 agosto 2023.