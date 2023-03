Un fine settimana per scoprire Jeep Avenger

Due giornate all'insegna di Jeep Avenger, per scoprire la nuova arrivata della famiglia. Sabato 25 e domenica 26 marzo sarà infatti possibile conoscere da vicino Jeep Avenger e tutta la gamma di Suv Jeep negli showroom italiani.

I riflettori saranno puntati in particolare sul nuovo B-Suv di casa Jeep, il primo modello 100% elettrico del marchio, disponibile in Italia anche con la motorizzazione 1.2 a benzina da 100 cavalli. La nuova Jeep Avenger è disponibile in rate mensili da 249 euro per la versione full electric e 199 euro per la motorizzazione 1.2 benzina. Le rate includono due anni di manutenzione programmata presso i centri di assistenza Jeep autorizzati.

Se il protagonista della due giorni di 'porte aperte' sarà Il B-Suv compatto che si è recentemente aggiudicato il prestigioso titolo di Auto dell'Anno 2023, l'occasione sarà anche quella per conoscere più da vicino la gamma di Suv 4xe plug-in hybrid, la più venduta in Italia nel mercato Lev nel 2021, nel 2022 e nei primi due mesi del 2023, oltre che Renegade e Compass e-hybrid, che offrono ai clienti un nuovo accesso alla gamma Jeep elettrificata.