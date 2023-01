Alfa Romeo Tonale Plug in Hybrid Q4, debutto 11-12 febbraio

Alfa Romeo dà appuntamento a tutti gli appassionati della marca e in particolare a coloro che vogliono scoprire da vicino - e magari provare l'emozione di un test drive - il nuovo C-suv Tonale Plug in Hybrid Q4, per i prossimi 11 e 12 febbraio per il Porte Aperte di lancio di questo attesissimo modello.



E' il caso del badge laterale sopra il parafango; dei cerchi in lega da 20 pollici; dei sedili in tessuto Tex-Alfa Carbon e tessuto soft touch; dei fari full Led Smart Matrix; dei cristalli posteriori oscurati con serigrafia elettro-biscione sui laterali; delle pinze freno rosse Brembo; dell'ambient lighting e infine del wireless charger pad. Da qualche giorno è ritornata ad essere disponibile la funzionalità Park Assist all'interno dei pack Techno per Tonale Hybrid e Tonale Plug in Hybrid Q4 (in sostituzione del pack 8JQ al prezzo di 1.800 euro) e (in sostituzione del pack 8JV) per Tonale Diesel al prezzo di 1.600 euro.

Park Assit permette di effettuare le manovre di parcheggio in modo semi-automatico in quanto rileva un posto auto libero e gestisce lo sterzo per parcheggiare mentre il conducente gestisce la direzione di marcia, il cambio, l'accelerazione e la frenata. Contestualmente al lancio del nuovo Plug in Hybrid Q4, Alfa Romeo propone le altre versioni di Tonale come Super che è la porta di accesso al mondo del nuovo C-suv di Alfa Romeo Tonale.

La configurazione comprende gli elementi di novità assoluta del modello, più i classici elementi 'must have' come la strumentazione a cannocchiale con cluster Full Tft da 12,3 pollici, sistema Infotainment da 10,25 pollici, certificato NFT; funzioni integrate Amazon Alexa /Googe Home; Wireless Apple Car Play e Android Auto.

Tonale Super è dotato di fari full Led reflector con DRL e indicatori di direzione Led; sistemi di sicurezza alla guida; Alfa connected services; scudetto frontale storico con Trilobo Alfa Romeo e di sedile in tessuto Tex Alfa con logo Alfa Romeo. Con l'allestimento Sprint il nuovo C-suv del Biscione permette un'esperienza dalla connotazione ancora più sportive.

Sono di serie, oltre ai contenuti di Tonale Super, i sedili in tessuto Tex Alfa Carbon e tessuto tecnico Soft-Touch, il volante sportivo in pelle, la regolazione lombare elettrica a 4 vie del sedile lato guidatore; il sedile posteriore abbattibile 60/40 con ski pass; il sistema Infotainment da 10.25 pollici con navigazione; il sistema Passive Entry: il Wireless Charging Pad; i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e l' Intelligent Adaptive Cruise Control.

Tonale Sprint si riconosce all'esterno per lo scudetto Dark Miron opaco; per i coprimozzo Alfa Romeo bianco e nero e per i cerchi in lega da 18 pollici.

L'allestimento Ti Veloce, corrisponde al primo step verso il top di gamma, dove trovare tutti i contenuti e le motorizzazioni più esclusive di Tonale.

La configurazione è composta, in aggiunta ai contenuti di Tonale Super, dai fari full Led Matrix adattivi con funzionalità dinamiche; dal sistema Infotainment da 10.25 pollici con navigazione; dal badge specifico Ti; dal body kit nero lucido con skidplate con inserti laterali e anteriori in tinta e alluminio e dai cerchi in lega da 18 pollici diamantati nero lucidi.