Spoticar rende più agevole l'acquisto online di auto usate

Sulla scia di un trend che ha preso slancio durante i lockdown imposti dalla pandemia, si moltiplicano i canali di acquisto online degli autoveicoli, ora estesi anche al mercato dell'usato. L'esempio più recente arriva da Spoticar, la piattaforma online del Gruppo Stellantis dedicata all'acquisto di auto usate, implementata con nuovi servizi.

Ora è disponibile il servizio di prenotazione online che permette di prenotare, direttamente dal proprio computer o smartphone auto usate elettriche, ibride, benzina e diesel. La prenotazione online riduce le distanze tra i clienti e rete vendita, eliminando anche il rischio che i primi si rechino in concessionaria senza trovare disponibile l'auto desiderata, magari perchè già opzionata da un altro cliente.

Bastano solo pochi semplici passaggi per prenotare la vettura desiderata: collegarsi al sito www.spoticar.it; selezionare la vettura che risponde al meglio alle proprie necessità; cliccare sul pulsante "prenota" e inserire i dati personali richiesti; attendere la risposta sulla disponibilità del veicolo selezionato e bloccare il veicolo attraverso la pre-autorizzazione con la carta di credito (l'importo non sarà addebitato su carta) per essere ricontattati dal concessionario e fissare un appuntamento.

Inoltre, è stato inaugurato il nuovo servizio di consegna a domicilio: basterà indicare data, ora e luogo per riceverla a casa. In fase di consegna, un driver professionista spiegherà al cliente tutto quello che c'è da sapere, esattamente come accadrebbe in concessionaria. E se si cambia idea, si ha fino a 10 giorni e 1000 km percorsi per chiedere il rimborso. Il servizio è attualmente disponibile in tutta Italia isole escluse.