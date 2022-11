Hyundai: Ioniq 6 dal 9 novembre è ordinabile in prevendita

Hyundai Ioniq 6, il secondo modello del brand omonimo dedicato alla mobilità elettrica, è ormai pronto per l'arrivo sul mercato. Le prevendite per la nuova coupé a zero emissioni apriranno il 9 Novembre sulla piattaforma Click to Buy. La gamma Ioniq 6 è articolata su 3 allestimenti, due pacchi batteria e due varianti di trazione: posteriore oppure 4WD. Il listino parte da 47.550 euro. La batteria a lunga autonomia da 77,4 kWh può essere abbinata a due layout di motori elettrici: a trazione posteriore (RWD) con un singolo motore o integrale (AWD) con due motori. La configurazione top di gamma AWD produce una potenza combinata di 239 kW e 605 Nm di coppia, capace di passare da 0 km/h a 100 km/h in 5,1 secondi. Nuova Ioniq 6 è ordinabile anche attraverso la formula Hyundai By Mobility, il programma di mobilità su misura che offre ai clienti una forma di leasing completamente personalizzabile.

Grazie a By Mobility, Nuova Ioniq 6 in allestimento Progress con batteria da 53kWh e trazione posteriore, è offerta a un canone mensile da 595,81 euro per 48 mesi, a fronte di un anticipo di 8.382 euro. Al termine del periodo, il cliente può scegliere se acquistare l'auto al valore futuro garantito definito alla firma del contratto, restituirla o sostituirla.