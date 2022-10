Fiat: semplificato il processo di configurazione online

Fiat e Fiat Professional guardano al futuro semplificando l'accesso digitale alle rispettive gamme.

Per la prima volta, infatti, i due brand consentono ai clienti di scegliere una nuova vettura o un nuovo veicolo commerciale leggero in tre passaggi, sia online sul sito commerciale dei brand che offline presso le concessionarie. Con la nuova gamma, il cliente potrà configurare il proprio veicolo scegliendo il modello, il colore ed i relativi pacchetti di dotazioni. Sono disponibili tre diversi pack (Style, Tech e Comfort), mirati ai gusti e alle esigenze dei clienti Fiat. Per i clienti più esigenti Fiat offre inoltre una soluzione semplice ma completa: una versione top di gamma che rappresenta l'espressione più accessoriata e completa, disponibile su tutti i modelli. Questa versione full-optional include tutti i contenuti dei tre pacchetti più altre caratteristiche. La versione top di gamma offerta sulla Nuova 500 è ancora l'esclusiva "La Prima by Bocelli". La nuova logica di gamma viene adottata anche da Fiat Professional. Anche i veicoli commerciali saranno disponibili in un singolo allestimento ma, vista la complessità e la specificità di ciascun mezzo, l'offerta includerà diversi tipi di carrozzeria e pack speciali "fit for mission" per adattare il prodotto alle diverse esigenze professionali dei clienti. Tutti i pacchetti possono essere arricchiti da dotazioni singole in modo da creare una soluzione su misura in base alle specifiche esigenze professionali.