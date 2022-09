Renault Austral, aperti gli ordini in Italia

Dopo l'anteprima invernale, il nuovo Renault Austral è pronto ad arrivare nelle concessionarie. Erede della Kadjar, sarà ordinabile a partire dal 20 settembre sia nella rete vendita tradizionale sia sul sito di Renault Italia.

I clienti che hanno effettuato il preordine dal 30 giugno potranno ora confermarlo per essere tra i primi a ricevere il veicolo. Nuovo Renault Austral si posizionerà al centro del segmento C-SUV, per rivolgersi sia ai clienti privati che agli operatori professionali.

L'efficienza della motorizzazione E-Tech full hybrid gli consente di rispondere ai requisiti delle flotte più esigenti in termini di TCO (Total Cost of Ownership) e dei clienti privati che desiderano contenere le spese, senza il vincolo di ricaricare la batteria. Nuovo Austral è infatti disponibile con una motorizzazione E-Tech Full hybrid di nuova generazione, da 200 cv. Questa motorizzazione comprende un nuovo motore termico turbo 3 cilindri benzina 1,2 litri da 96 kW (130 cv) con 205 Nm di coppia. È abbinato ad un nuovo motore elettrico, una batteria agli ioni di litio (2 kWh / 400V) e una trasmissione smart multi-mode con 15 combinazioni, di cui 2 sono in modalità 100% elettrica.

I consumi, a partire da 4,6 l/100 km, e le emissioni di CO2, a partire da 104 g/km, sono al vertice della categoria. Due soluzioni mild hybrid completano la gamma delle motorizzazioni 100% ibride: la prima prevede il nuovo motore turbo benzina 3 cilindri da 1,2 litri a iniezione diretta, con una batteria agli ioni di litio da 48V e un alternatore starter. Con questa motorizzazione da 130 cv, dotata di trasmissione manuale, Nuovo Austral registra consumi ed emissioni di CO2 ai migliori livelli della categoria, a partire da 5,2 l/100 km e 118 g/km. Per i più esigenti è disponibile anche la motorizzazione mild hybrid 12V, che eroga 160 cv, basata su un motore turbo benzina 4 cilindri da 1,3 litri a iniezione diretta. Disponibile con trasmissione automatica, offre consumi a partire da 6,2 l/100 km ed emissioni di CO2 a partire da 140 g/km.

Sul piano tecnico, Nuovo Austral inaugura l'ultima evoluzione della tecnologia "4CONTROL Advanced", il sistema a quattro ruote sterzanti di Renault che offre la massima stabilità al retrotreno quando si viaggia alle alte velocità, oltre ad una ottima maneggevolezza in manovra. Sono disponibili tre allestimenti: equilibre, techno ed iconic. I prezzi partono da 32.000 euro per le versioni equilibre con motore mild hybrid da130 CV. Il cuore di gamma è la versione techno E-tech full hybrid, al prezzo di partenza di 39.500 euro.