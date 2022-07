Nuova Mercedes GLC, il Suv best seller arriva sul mercato

La seconda generazione di Mercedes GLC, il Suv best-seller della Stella, arriva nel mercato italiano. Evoluto nello stile e profondamente rinnovato nella tecnologia di bordo, viene proposto esclusivamente in versione ibrida: come ibrida plug-in o come mild hybrid con tecnologia a 48 V e alternatore-starter integrato. I modelli ibridi alla spina offrono un'autonomia di oltre 100 chilometri (Wltp), ai vertici della categoria.



Grazie alle nuove caratterizzazioni estetiche abbinate ad inedite modalità di guida, GLC è a suo agio su qualsiasi fondo stradale: sia che viaggi su strada che in off-road. In fuoristrada può infatti contare sull'efficacia della trazione integrale 4MATIC di serie, la modalità di guida offroad completamente elettrica per i modelli plug-in, la schermata dedicata e il "cofano del motore trasparente".

In città come in autostrada, inoltre, il nuovo asse posteriore sterzante rende l'auto ancora più maneggevole e sicura. Gli allestimenti sono sei: Advanced, AMG Advanced, Advanced Plus, AMG Advanced Plus, AMG Premium e AMG Premium Plus. I prezzi per il mercato italiano partono da 61.345 euro per la GLC 200 4MATIC Mild Hybrid in versione Advanced, che arrivano fino ad 81.124 della GLC 300 4MATIC Mild Hybrid AMG Premium Plus.

L'equipaggiamento di serie comprende gli esterni Avantgarde con pacchetto cromo che include la cornice dei finestrini cromata e la nuova protezione paracolpi con funzione estetica nel look cromato. Gli interni, eleganti e avveniristici, presentano le nuove bocchette tonde appiattite che ricordano le turbine di un aereo; la sezione inferiore è invece valorizzata da ampi elementi decorativi che confluiscono in modo armonioso nella consolle centrale curva.

Lo schermo LCD ad alta risoluzione da 12,3 pollici (31,2 centimetri), dedicato al quadro strumenti è affiancato dal display centrale da 11,9 pollici (30,2 centimetri) che appare sospeso sul tunnel centrale.