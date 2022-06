Aiways U5 in abbonamento su Amazon con Leasys CarCloud

Non si era mai visto, in ambito automotive, l'unboxing di un nuovo modello contenuto in un pacco Amazon. Almeno fino ad oggi, perché proprio questa mattina lo ho fatto nell'ambito di MIMO 2022 - nella splendida cornice di piazza Duomo a Milano - il Gruppo Koelliker svelando il suv Aiways U5 disponibile in abbonamento con Leasys CarCloud appunto attraverso Amazon.

Alla presenza di Marco Saltalamacchia, presidente esecutivo di Koelliker, di Giacomo Carelli Ceo del Gruppo FCA Bank e Chairman di Leasys, e Andrea Levy presidente MIMO, questo inconsueto unboxing ha decretato - presso lo stand in corso Vittorio Emanuele angolo piazza Duomo - l'ingresso ufficiale del veicolo a zero emissioni U5 Prime in CarCloud, il servizio di abbonamento all'auto di Leasys Rent disponibile su Amazon, che permette di noleggiare l'auto senza vincoli temporali né penali, e rinnovarlo ogni mese.

"La nostra collaborazione con FCA Bank, a cui siamo già legati da una partnership nell'ambito dei servizi finanziari - ha detto Marco Saltalamacchia, presidente esecutivo del Gruppo Koelliker.

- oggi si rafforza ulteriormente. Il lancio del nuovo pacchetto CarCloud Aiways U5 consente agli utenti non solo di sperimentare la guida a zero emissioni e l'eccezionale autonomia di questo suv nativo elettrico, ma anche di guidare un veicolo che si contraddistingue per contenuti tecnologici decisamente all'avanguardia". Fino al 19 giugno, al MIMO, nell'area del Castello Sforzesco, Koelliker offrirà la possibilità di effettuare test drive con vetture dei marchi distribuiti dal Gruppo. Oltre ad Aiways U5, si potranno provare il suv coupé Mitsubishi Eclipse Cross Phew e il city suv elettrico Seres 3. La prenotazione delle prove potrà essere effettuata direttamente in loco.

"Attraverso i marchi che rappresentiamo offriamo ai clienti le soluzioni più adatte per le loro esigenze - spiega Saltalamacchia - Veicoli che esprimono tutto il loro potenziale nel momento in cui vengono provati. L'anno scorso al MIMO i test drive sono stati molto apprezzati dal pubblico. Anche in questa edizione, i visitatori potranno mettersi alla guida dei nostri fiori all'occhiello: l'Eclipse Cross Phev ibrida plug-in tra le più avanzate del mercato tanto da avere ricevuto in Giappone il premio RJC per la Tecnologia dell'Anno 2022 per i sistemi evoluti per veicoli elettrici ibridi plug-in e Super-All Wheel Control (S-AWC), e i moderni suv a zero emissioni Aiways U5 e Seres 3".

Presso lo stand è presente anche Leasys Rent, specializzata in soluzioni di noleggio e subscription, che racconterà i vantaggi di CarCloud, il primo abbonamento all'auto in Italia, e del nuovo pacchetto dedicato ad Aiways U5 Prime. L'abbonamento potrà essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di 12 mesi e avrà una durata minima di 30 giorni, passati i quali potrà essere disdetto senza alcuna penalità. L'abbonamento, che include 1.500 km al mese e tutti i servizi necessari per guidare in assoluta tranquillità, è attivabile facilmente acquistando un voucher su Amazon o nei Leasys Mobility Store, da convertire sul sito carcloud.leasys.com: un processo semplice, veloce e digitale.

Aiways U5 sarà tra le protagoniste della Parade in programma all'autodromo di Monza, sabato 18 giugno alle ore 15: lo YouTuber Matteo Valenza, esperto di mobilità green, avrà l'occasione di fare un giro di pista guidandola sulle sopraelevate del 'Tempio della Velocità' cimentandosi nella stessa prova cronometrata affrontata dagli equipaggi della 1000 Miglia, che quest'anno ha scelto di terminare la competizione proprio con il MIMO.