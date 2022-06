Peugeot 308 SW, debutto all'insegna delle Unique Nights

Per il debutto sul mercato italiano, la nuova Peugeot 308 SW passa dalle Unique Nights, ovvero le aperture straordinarie degli showroom fino alle ore 21 per tre giovedì del mese. Per la nuova arrivata, la Casa del Leone ha anche messo a disposizione un'offerta finanziaria i-Move studiata nell'ottica della massima accessibilità della strategia 'Time to change LEV' (Rata versione termica = Rata versione elettrificata), per 269 euro mensili identici tra versione termica ed ibrida, comprensiva di 1 anno di estensione della garanzia e manutenzione programmata. Inoltre, sulle versioni Hybrid, anche un anno di ricariche pubbliche illimitate.

Dopo il debutto della berlina cinque porte, arriva sul mercato la versione SW, all'insegna dello spazio a bordo e della capacità di carico. Per la campagna di lancio di Nuova 308 SW, le concessionarie saranno aperte in via straordinaria fino alle ore 21 per tre giovedì del mese (a partire da giovedì 16 giugno). In aggiunta, i concessionari Peugeot saranno presenti in diversi eventi locali sul territorio italiano.

A supporto di questo debutto sul mercato, da oggi inizia la comunicazione di lancio sui canali televisivi (con un nuovo filmato TV) e sul digital oltre che, per la prima volta, sul Podcast. Una nuova creatività video che riprende quella utilizzata per la berlina 5 porte.