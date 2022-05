Incentivi auto 2022, Stellantis: 'Più spediti verso zero emissioni'

"Stellantis punta in Italia su una strategia commerciale totalmente incentrata sull'elettrificazione e le vendite online e, con la sua ampia gamma di veicoli a basse emissioni che usufruiranno dei nuovi incentivi governativi a cui si sommeranno specifiche offerte dei Brand del Gruppo, potrà rafforzare il suo cammino, nell'ambito del piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030, verso le zero emissioni previste entro il 2038". Così Stellantis commenta, in una nota, la pubblicazione degli incentivi sulla Gazzetta Ufficiale. L'azienda cita come "esempio di successo significativo sulle vendite online abbinate agli incentivi la Citroen Ami" che costerà 5.110 euro con incentivo rottamazione. "Come leader di mercato è nostra responsabilità accompagnare gli italiani nella transizione verso la mobilità elettrificata. La gamma completa di veicoli a basse emissioni, dai più competitivi e accessibili a quelli più esclusivi con alte prestazioni presenti nella nostra vasta offerta di modelli, dotati delle tecnologie più recenti nella riduzione delle emissioni di CO2, ci permetteranno di rispondere alle più variegate esigenze del cliente".afferma Santo Ficili, country manager di Stellantis in Italia.

Alfa Romeo

Alfa Romeo Tonale, primo C-SUV elettrificato del marchio, è il modello che segna la metamorfosi del Brand. L’elettrificazione è concepita al servizio del DNA Alfa Romeo, e offre un’autentica esperienza di guida ibrida. Nella configurazione Hybrid con motore 1.5 4 cilindri da 130 CV in allestimento Sprint, che si caratterizza per l'ottimo compromesso tra dotazioni e prezzo, Tonale beneficia dell’incentivo statale di 2.000 euro in caso di rottamazione di un’auto omologata in una classe inferiore a Euro 5 e detenuta da almeno 12 mesi. L'allestimento Sprint consente di vivere un’esperienza dalla connotazione sportiva, ed accede agli incentivi in numerose configurazioni, anche con cerchi da 19”, tetto apribile panoramico, pinze freno rosse o pack Harman Kardon. È possibile accedere agli incentivi anche scegliendo l’allestimento Super, la porta di ingresso al mondo Alfa Romeo. Alfa Romeo Tonale è disponibile a partire da 249 euro al mese con 1 anno di estensione di garanzia incluso nella rata.

Citroën

Grazie agli incentivi statali, Citroën propone offerte molto vantaggiose sulla maggior parte della sua gamma. Rientrano nella Fascia 1 (CO2 da 0 a 20 g/km) tutte le versioni delle vetture elettriche Citroën ë-C4 Elettrica e Citroën ë-Berlingo Elettrico. Rientrano in Fascia 2 (CO2 da 21 a 60 g/km) le ultime novità Hybrid Plug-In di Citroën, ovvero Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid Plug-In e Nuova Citroën C5 X Hybrid Plug-In. Grazie agli incentivi, Citroën estende a queste vetture elettriche e Hybrid Plug-In la sua offerta “Zero Stress” già presente sulla gamma termica e caratterizzata dall’anticipo zero. Inoltre, con il finanziamento Simply Drive, è inclusa anche la wallbox, in modo da offrire al cliente la massima serenità anche per quanto riguarda il processo di ricarica. A maggio, Citroën lancia nelle concessionarie Nuova Citroën C5 X Hybrid Plug-In e propone un’offerta di finanziamento molto competitiva, a partire da 440 euro/mese con anticipo zero e wallbox inclusa. Anche Citroën Ami – 100% ëlectric beneficia degli incentivi statali e da maggio è disponibile con la formula del leasing, a partire da 80 euro/mese con zero anticipo. Nella Fascia 3 (CO2 da 61 a 135 g/km) rientrano la maggior parte dei modelli di autovetture Citroën con motorizzazioni termiche a basse emissioni.

DS Automobiles

DS Automobiles è un brand avanguardista che fin dalle sue origini ha posto l’elettrificazione al centro della sua strategia. Oggi tutta la sua gamma è elettrificata con almeno un modello elettrico o ibrido plug-in E-Tense. La strategia di elettrificazione prosegue poi con l’obiettivo di lanciare dal 2024 solo modelli 100% elettrici, posizionando sempre di più il Brand Premium come riferimento per i clienti interessati alla mobilità elettrica. Per molti dei modelli in gamma è dunque possibile accedere agli ecoincentivi varati dal Governo. DS 3 CROSSBACK E-TENSE, 100% elettrico, beneficia degli incentivi per la maggior parte delle sue versioni con un vantaggio fino a 5.000 euro con rottamazione o 3.000 euro se non è prevista un’auto da rottamare, inoltre per tutte queste vetture è prevista la wallbox di Free2Move eSolution compresa nel prezzo. DS 4 E-TENSE è la vettura più incentivata di tutta la gamma in termini di allestimenti: tutte le versioni PHEV del modello hanno infatti i requisiti per avere gli incentivi. Anche DS 7 CROSSBACK E-TENSE ha la possibilità di accedere al contributo governativo su alcune sue versioni. Tutte le versioni PHEV da 225cv sono incentivate mentre, per i motori E-TENSE 4x4 da 300cv, aderiscono gli allestimenti Business e Performance Line. Sia per DS 4 che per DS 7 CROSSBACK il vantaggio cliente sarà di 2.000 euro senza rottamazione e 4.000 euro se prevista. In arrivo per il prossimo weekend di maggio (21 e 22) le DS Experiences, il porte aperte firmato DS che rappresenta un’occasione unica per provare su strada la gamma E-TENSE e beneficiare fin da subito dei nuovi Ecoincentivi.

FIAT

Sono numerosi i vantaggi offerti dalla gamma elettrificata FIAT con un bonus complessivo, compreso il contributo della Casa, fino a 8.000 euro, in caso di permuta e rottamazione con finanziamento, anticipo zero e prima rata posticipata a ottobre 2022: la Nuova Panda Hybrid con un prezzo di 8.950 euro anziché 10.950 euro, 500 Hybrid da 10.900 euro anziché 12.900 euro, 500X Hybrid fino a 8.000 euro di bonus, Tipo da 13.950 euro anziché 15.950 euro. La Nuova 500 da 199 euro al mese con un anticipo di 2.850 euro e dopo 12 mesi è possibile scegliere se tenerla o sostituirla con una nuova FIAT e inoltre, grazie a MyFiat On-Demand si potrà noleggiare a scelta un’auto della gamma FIAT per 24 giorni. Jeep® Gli incentivi statali consentono di scegliere Jeep® Renegade e Jeep® Compass con eccezionali vantaggi. È un passo importante verso la transizione ecologica che consente di apprezzare le inimitabili qualità dei SUV Jeep® Made in Italy Renegade e Compass, a ridotte emissioni o a emissioni zero in elettrico grazie alla tecnologia 4xe. Renegade e Compass 4xe vantano emissioni inferiori ai 60 grammi di CO2 e rientrano pertanto tra le vetture che beneficiano dell’incentivo statale che prevede un contributo di 2.000 a cui potranno aggiungersi ulteriori 2.000 euro se è contestualmente rottamata un’auto omologata in una classe inferiore a Euro 5 e detenuta da almeno 12 mesi. Renegade e Compass e-Hybrid, e anche alcuni allestimenti della versione multijet da 130 CV, godono di un incentivo di 2.000 euro per la rottamazione. Lancia Grazie alle sue motorizzazioni ecologiche, il nuovo 1.0 FireFly 70 CV Hybrid e la versione GPL / benzina 1.2 69 CV, l’intera gamma di Lancia Ypsilon rientra negli incentivi per la fascia 3 (CO2 da 61 a 135 g/km). I due allestimenti Silver e Gold e la nuova serie speciale Ypsilon Alberta Ferretti, recentemente introdotta nella gamma, potranno essere acquistati con un ulteriore vantaggio di 2.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo con le caratteristiche indicate nel Decreto. Con i nuovi incentivi Statali, Lancia Ypsilon potrà essere offerta con un prezzo a partire da 10.200 euro oltre oneri finanziari (anziché 12.000 euro), con finanziamento e rottamazione.

Opel

La gamma di modelli elettrificati del brand del fulmine, che ha già dichiarato di offrire dal 2028 solo veicoli elettrici, spazia dalla piccola elettrica a batteria, la bestseller Opel Corsa-e, al pionieristico nuovo Opel Mokka-e, a Opel Vivaro-e e Opel Zafira-e Life, la grande monovolume 8 posti disponibile con due diverse lunghezze e anche con due diverse taglie della batteria. Si aggiungono anche l’Opel Combo-e Life, il multispazio a 7 posti disponibile con due diverse lunghezze, affiancato dal furgone piccolo Opel Combo-e Cargo. A completare questa già ampia gamma, il Nuovo Opel Grandland appena lanciato e la Nuova Opel Astra in arrivo a brevissimo, entrambe con tecnologia Hybrid Plug in, con cui Opel entra da protagonista anche nel mercato dell’ibrido con la spina. Forte accelerazione e autonomia fino a 359 chilometri (Opel Corsa-e) nel ciclo WLTP rendono i veicoli elettrici di Opel divertenti e adatti all'uso quotidiano. Con i nuovi incentivi statali è possibile passare alla gamma elettrificata Opel con l'esclusiva offerta che comprende 3 Anni di garanzia, assistenza stradale e manutenzione ordinaria, 1 anno di ricariche pubbliche illimitate. Si aggiungono 8 anni di garanzia della batteria. Completano l’offerta di Opel i 90 giorni per restituirla, in modo da dare serenità al cliente che entra nel mondo del puro elettrico, con la formula 'Love it or Return it'. Nel caso del Opel Mokka-e Edition, è sufficiente versare un anticipo iniziale e poi 35 rate mensili da 149 euro.

Peugeot

Con il 90% dei modelli che offrono una versione elettrificata, Peugeot propone una ampia gamma di modelli dalla 208 alla 508, senza dimenticare i veicoli commerciali e-Partner ed e-Expert. La più compatta e-208, 100% elettrica, in allestimento Active Pack viene proposta con una rata mensile identica alle versioni termiche e pari a 129 euro. Il SUV compatto Peugeot e-2008 Active Pack, 100% elettrico, viene proposto con una rata mensile di 189 euro uguale alle versioni termiche. La novità di questo 2022, Nuova 308, viene infine proposta in versione plug-in HYBRID 180 ed allestimento Allure Pack con una rata mensile di 269 euro (anche qui, identica alle versioni termiche). Incluso 1 anno di ricariche illimitate e anno di estensione della garanzia e manutenzione programmata, come per tutti i veicoli elettrificati Peugeot. Inoltre, con il varo degli incentivi statali, Peugeot ha deciso di massimizzare l’offerta nei confronti dei propri clienti lanciando il nuovo i-Move Leasing, una formula innovativa di locazione finanziaria.

Per aumentare la serenità del cliente nella transizione energetica, il cliente ha un canone mensile e restituisce l’auto dopo 24, 36 o 48 mesi. Il canone comprende tutti i servizi come RCA, Kasko, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria. In aggiunta alle versioni elettrificate, Peugeot offre una gamma di versioni con propulsore termico quasi totalmente entro i 135 grammi di CO2/km e che gode degli incentivi statali.

Veicoli commerciali

I veicoli commerciali leggeri 100% elettrici della gamma Stellantis beneficiano di 6.000 euro in caso di rottamazione. In particolare per il Brand Citroen: E-Berlingo, E-Jumpy; per Peugeot: E-Partner ed E-Expert; per Opel: Combo-e e Vivaro-e; per Fiat Professional: E-Scudo ed E-Ducato. In questo modo l’ampia gamma dei veicoli commerciali elettrici Stellantis soddisfa le esigenze dei clienti in ogni segmento di mercato. In sintesi, veicoli elettrici per ogni esigenza del cliente, promozioni specifiche da aggiungere agli incentivi governativi, vendite online e ampia disponibilità da parte dell’intera rete di concessionari di tutti i Brand sono i pilastri su cui si basa la strategia commerciale di Stellantis in Italia che punta ad essere il driver di riferimento per la transizione ecologica con la più ampia gamma di prodotti elettrificati sul mercato.