Maserati lancia nuovi servizi dedicati ai clienti

Negli ultimi due anni, complici le limitazioni dovute alla pandemia, le case automobilistiche hanno dedicato sempre maggiore attenzione alle relazioni con i clienti, anche attraverso innovativi servizi digitali fruibili da casa. Nella motor valley italiana lo sanno bene, visto che sono stati sviluppati una serie di iniziative e servizi riuniti nel Maserati Personal Service Lab. Il risultato è un approccio flessibile e personalizzato. Questa visione all'avanguardia è operativa con l'introduzione di due nuovi programmi, i servizi di Pick-up&Delivery e Courtesy Car.

Pick-up&Delivery è disponibile in qualsiasi momento, direttamente a domicilio. Con questo servizio, costruito su misura in base alle esigenze e necessità dei clienti, la manutenzione della propria vettura è ancora più semplice.

Infatti, il programma prevede il ritiro e la riconsegna della vettura direttamente all'indirizzo fornito.

Con il servizio Courtesy Car, invece, i clienti possono godere di un'altra vettura Maserati mentre la propria è in officina per le attività di manutenzione.

Entrambi i servizi possono essere acquistati sia durante che dopo l'acquisto della vettura presso qualsiasi concessionaria Maserati. Sono attualmente disponibili nella regione EMEA e saranno disponibili nelle altre Regions entro la fine dell'anno in corso.