Seat, Smart Family è formula per famiglie 'dinamiche'

Si chiama Seat Smart Family la nuova formula di noleggio a lungo termine pensata per le famiglie. La casa automobilistica di Barcellona, con un portafoglio di gamma che spazia dalle vetture di segmenti più alti come Tarraco, ai veicoli destinati alla micromobilità elettrica dell'ultimo miglio, come MÓ 25, ha puntato, questa volta, in particolare alle famiglie che vivono in città e che hanno necessità diverse in quanto a mobilità. La soluzione, per Seat, è stata quella di proporre tre diversi prodotti in un'unica soluzione.

La nuova formula permetterà infatti a Seat di rafforzare la propria posizione di fornitore integrato di prodotti per la mobilità consentendo ai clienti di accedere a un'esperienza di mobilità integrata a 360°, entrando in possesso contemporaneamente dei modelli Seat più rappresentativi come la nuova Arona e lo scooter SEAT MÓ 125. La formula è anche attivabile in maniera completamente autonoma e online da parte del cliente sul sito della casa.

Seat Smart Family è una formula di noleggio a lungo termine di nuova Seat Arona TGI, con una tariffa mensile di 199 euro comprensivo di tutti i servizi collegati all'utilizzo della vettura, e che include l'acquisto del monopattino MÓ 25. La nuova SEAT Arona, urban crossover e modello più venduto del marchio, grazie alla moderna tecnologia TGI di cui è dotata, consente di spostarsi nel pieno rispetto dell'ambiente. Il monopattino MÓ 25, invece, con i suoi 25 km di autonomia, è pensato per i brevi spostamenti nei centri urbani. Sempre grazie alla formula Smart Family, i clienti potranno accedere anche all'acquisto dello scooter Seat MÓ 125, primo scooter elettrico del marchio.