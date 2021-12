Mercedes-AMG EQS 53: l'elettrica sportiva debutta in Italia

Da Affalterbach all'Italia con la velocità garantita da 761 Cv di potenza. Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ arriva nel mercato italiano come prima ambasciatrice completamente elettrica della divisione Performance. È in grado di travasare nella marcia a zero emissioni le prestazioni da sempre garantite da AMG, con l'eleganza esclusiva tipica del brand Mercedes. Il cuore della Nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ è la trazione con due motori, uno sull'asse anteriore e uno sull'asse posteriore, che permette la trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG. È in grado di ripartire la trazione in modo completamente variabile per garantire la trazione ottimale in qualsiasi condizione di marcia.

La versione base raggiunge una potenza complessiva di 484 kW (658 CV), la coppia massima dei motori elettrici è di 950 Nm. Con il pacchetto DYNAMIC PLUS AMG, disponibile a richiesta, la potenza massima in modalità RACE START con funzione booster sale fino a 560 kW (761 CV). La coppia massima dei motori elettrici in questo caso aumenta fino a 1.020 Nm. Le prestazioni indicano 3,4 secondi per passare da 0 a 100 km/h con un livello di carica almeno dell'80%, e velocità massima limitata a 250 km/h. Con equipaggiamento di serie, invece, AMG EQS accelera da 0 a 100 km/h (livello di carica almeno dell'80%) in 3,8 secondi. Qui la velocità massima è limitata a 220 km/h. Il primo modello di serie Mercedes-AMG con trazione elettrica a batteria è disponibile in Italia in un'unica, esclusiva versione caratterizzata da Hyperscreen, cerchi da 21'' e sedili in pelle nappa AMG. Il prezzo di listino parte da 175.580 euro.