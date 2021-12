Renault: l'usato sbarca sulla piattaforma digitale Heycar

I veicoli usati Renault saranno presto disponibili sulla piattaforma multimarca di heycar, che sbarca in Francia dopo i riscontri positivi ottenuti in Germania, Regno Unito e Spagna. Creata nel 2017 da Mobility Trader Holding GmbH, la piattaforma heycar si è velocemente sviluppata sul mercato europeo delle auto usate, con un'offerta internazionale di oltre 350.000 veicoli certificati e garantiti, una rete di oltre 6.000 concessionari e una serie di servizi aggiuntivi. Tutte le auto proposte sulla piattaforma hanno meno di 8 anni, meno di 150.000 km e sono coperte dalla garanzia del concessionario. L'obiettivo principale di heycar.fr è creare e proporre, con un percorso online innovativo, le migliori soluzioni sia per chi acquista i veicoli usati che per i vari attori dell'industria automotive.

RCI Bank and Services e il Gruppo Renault, in stretta collaborazione con la rete di concessionari, svolgeranno un ruolo attivo nell'ingresso di heycar sul mercato francese. In un settore dei veicoli usati in forte crescita e caratterizzato dalla digitalizzazione, questa partnership consente al Gruppo Renault di consolidare la sua presenza nell'ecosistema dei veicoli usati con un'esperienza digitale di qualità. Tutto lo stock di veicoli della rete Renault Occasion potrà ora essere pubblicato su heycar.fr, offrendo così una nuova vetrina per accentuare la visibilità delle offerte del Gruppo Renault. I clienti avranno accesso ad un'ampia scelta di veicoli usati multimarca, che potranno acquistare online o in uno dei 600 punti di vendita Renault Occasion. Per rispondere alle esigenze di tutti i clienti, RCI Bank and Services proporrà su heycar.fr offerte innovative e personalizzate, perfettamente integrate. I clienti dei veicoli usati della rete del Gruppo Renault potranno beneficiare di offerte di finanziamento, leasing, assicurazione e servizi a valore aggiunto.