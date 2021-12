Jeep, con 1000 euro d'anticipo di guida una 4Xe

Con mille euro di anticipo, si sale al volante di una Jeep elettrificata. Nel percorso di elettrificazione della casa automobilistica, con i suoi mezzi in versione 4xe, ovvero il nuovo 4x4 di Jeep che coniuga la proverbiale capacità in off-road con una maggiore sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida, si inserisce la formula finanziaria Jeep EVO di FCA Bank, attraverso la quale sarà possibile accedere al mondo del marchio di SUV a elevate prestazioni in fuori strada con un anticipo di soli 1000 euro e una rata a partire da 399 Euro al mese, con la libertà di poter sostituire il proprio SUV Jeep con uno nuovo al 13°; 25°; 37° o 49° mese.

Si tratta di una proposta che agevola la transizione energetica consentendo a chiunque di provare a condizioni vantaggiose la gamma di plug-in hybrid secondo Jeep. '4xe' è ormai per Jeep un autentico sub brand che offre molti dei vantaggi della guida elettrica come bassi costi di gestione, una guida silenziosa ed emissioni zero in full-electric, ma anche la flessibilità di un motore a combustione tradizionale per viaggi lunghi senza l'ansia della ricarica. Grazie alla partnership con Free2Move eSolutions, Jeep mette anche a disposizione dei clienti diversi pacchetti per la ricarica pubblica e diverse tipologie di WallBox per ricaricare da casa. Inoltre, la ricarica è disponibile anche durante la guida grazie alle modalità di rigenerazione di energia.