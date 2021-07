Ford Hybrid Extra, offerta dedicata alla gamma elettrificata

Sostenere il settore dell'auto, tra i più colpiti dall'emergenza della pandemia e stimolare la domanda di mobilità eco-sostenibile, velocizzando il rinnovo del parco auto circolante: questa l'impegno messo in campo da Ford che rafforza la sua strategia, grazie anche all'introduzione degli incentivi statali per l'acquisto di vetture e veicoli commerciali nuovi con emissioni CO2 al di sotto di parametri definiti.

La divisione italiana dell'Ovale Blu lancia la nuova campagna di comunicazione Ford Hybrid Extra con un messaggio chiaro di accessibilità per chi vuole acquistare una vettura o un veicolo commerciale con un minor impatto ambientale. L'offerta consente di acquistare la Ford preferita con "extra bonus" inclusi gli incentivi statali, per soddisfare qualsiasi esigenza di mobilità sia per un privato sia per un'azienda. Con anticipo zero e tasso agevolato, in caso di rottamazione, questa promozione rende particolarmente accessibili i modelli ibridi Ford di punta: la bestseller dell'Ovale Blu Puma, la terza generazione di Kuga, la Ford più elettrificata della gamma, oltre ai veicoli commerciali.

La campagna riflette l'impegno dell'Ovale Blu a favore di una mobilità sempre più sostenibile. Lo scorso febbraio Ford ha infatti dichiarato che, entro la metà del 2026, tutte le vetture vendute in Europa avranno almeno una versione plug-in hybrid o full electric e che entro il 2030 saranno tutte elettriche. Allo stesso modo, ogni modello di veicolo commerciale avrà, entro il 2024, almeno una versione plug-in hybrid o full electric. Ford si aspetta, inoltre, che entro il 2030 due terzi delle sue vendite di veicoli commerciali in Europa saranno plug-in hybrid o full electric.