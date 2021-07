CarNext, da esperienza pandemia migliori servizi online

CarNext, una delle principali organizzazioni di vendita B2C e B2B di auto usate in Europa, che basa sull'online la parte più importante della sua attività, ha annunciato che offrirà al mercato italiano servizi di pagamento rapidi e fluidi grazie alla partnership con Adyen, provider a livello mondiale di soluzioni avanzate di pagamento, rafforzando così la propria gamma di servizi innovativi nell'e-commerce.

L'infrastruttura di pagamento di Adyen sarà integrata, in base a questa partnership, all'interno del marketplace CarNext, in modo da consentire ai clienti di completare agevolmente le transazioni online attraverso il loro sistema di pagamento preferito.

"In Italia assistiamo ad un crescente entusiasmo dei clienti per l'acquisto di auto online - ha commentato Dalisa Iacovino, managing director at CarNext Italy - Questo è in parte un riflesso dell'aumento generale dell'e-commerce, ma anche di una maggiore fiducia nell'affidabilità di piattaforme come CarNext.

La sicurezza è fondamentale per guadagnare la fiducia del consumatore, un fattore che è in cima alle nostre priorità, ed è una delle ragioni del successo del marchio in Italia. È quindi entusiasmante e importante collaborare con Adyen e incorporare la loro innovativa infrastruttura di pagamento all'interno del marketplace CarNext. Questa è la prima volta che una piattaforma digitale di auto offre questo tipo di pagamenti rapidi, ed è un altro esempio di come la nostra strategia di e-commerce stia sconvolgendo il tradizionale mercato delle auto usate".

Nell'ambito di una ricerca condotta da CarNext nel 2020, il 41% degli intervistati aveva dichiarato di essere disposto a prendere in considerazione l'acquisto di un'auto online e il 94% aveva affermato che un fattore chiave per questo tipo di acquisto sarebbe stato l'avere accesso a una piattaforma di pagamento sicura e affidabile. Proprio per rispondere a queste esigenze, la piattaforma Adyen è certificata con gli standard di sicurezza PSD2 SCA e PCI, con funzioni di protezione dalle frodi e strumenti di gestione del rischio.

Questa nuova partnership rafforza la strategia di CarNext tesa a fornire un percorso di e-commerce unificato, sicuro e senza problemi per i clienti italiani, disponibile anche in altri mercati europei in cui l'azienda opera, quali Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Portogallo.

E permette di aumentare la fiducia dei consumatori nell'e-commerce come canale di vendita per le auto usate, un settore che nella pandemia ha vissuto un vero boom e che ora sembra essere entrato nelle abitudine dei conseumatori, anche grazie alla possibilità di vedere e valutare le vetture in vendita nel CarNext Center italiani (Milano, Roma e Verona).

Nell'era della 'nuova normalità' l'e-commerce - fa notare l'azienda, che dal primo luglio scorso è indipendente da Leaseplan - diventato un canale vitale per garantire la continuità del business nel mercato. I servizi CarNext offerti per l'acquisto di tutti i tipi di veicoli sono concepiti per facilitare il più possibile il cliente. CarNext collabora con player riconosciuti per la loro competenza come Adyen e offre una vasta gamma di servizi digitali, tra cui appuntamenti e ispezioni virtuali dell'auto, consegna a domicilio e Click & Collect, per garantire ai clienti italiani quella sicurezza necessaria per completare l'acquisto dell'auto, completamente online.