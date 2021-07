Kia Summer Experience, audio United Music accompagna i test

È partita Kia Summer Experience, l'iniziativa pensata e realizzata per far conoscere la propria gamma elettrificata nei luoghi di villeggiatura estiva. Dopo il successo ottenuto nei giorni scorsi al Lido di Camaiore la 'silenziosa' carovana delle Kia ibride, ibride plug-in ed elettriche si sposterà dal 2 al 4 luglio a Lignano Sabbiadoro, accompagnata però da una piacevole colonna sonora e dagli interventi on-air legati alla partnership con United Music, l’innovativo progetto digital audio di RadioMediaset.

Per far provare sulle spiagge italiane la piacevole 'brezza' di innovazione che sta accompagnando le attività di Kia nel 2021, la collaborazione con United Music darà vita a un vero e proprio network a 360° di condivisione di contenuti che ruoteranno intorno al personaggi del tour e ai valori della marca. Sul canale 1944 (anno di nascita di Kia) di United Music – attraverso App, sito, Carplay e Android Auto – sarà possibile ascoltare il canale radio dedicato Kia Summer Experience.

“Questa operazione non vuole essere il tradizionale tour sulle spiagge italiane – spiega Giuseppe Mazzara, marketing communication & CRM director, di Kia Italia – grazie alla partnership con United Music siamo in grado di offrire un prodotto comunicazionale che parte dal test drive nelle località balneari, passa attraverso la produzione di contenuti radio e arriva al web continuando ad essere fruibile grazie ai podcast. Kia è un brand in piena trasformazione e mai come in questo momento, saper essere innovativi anche nelle operazioni più tradizionali è fondamentale per trasmettere i valori del nostro marchio”.

Con la podcaster d'eccezione Valeria Oliveri, speaker radiofonica e content creator l'evento Kia Summer Experience rappresenterà anche l’opportunità per raccogliere testimonianze di 'ispirazione' nei territori toccati dal tour. E grazie alla collaborazione con il gruppo radiofonico RadioMediaset gli speaker di Radio 105, Virgin Radio, R101 e Radio Monte Carlo racconteranno, uno per tappa, la propria esperienza in radio e sui social.

Il tema del movimento, della scoperta e dell’ispirazione – centrali per Kia – guideranno lo sviluppo della prima serie di podcast di Kia Italia che nascerà proprio in occasione di questo tour. La produzione e distribuzione è affidata a Dopcast (produttore di podcast e vodcast, nato dalla collaborazione tra Sony Music Italia e MNcomm) e al team 'Iniziative Speciali' di RadioMediaset.

Kia Summer Experience sarà anche un’importante occasione per mettere a disposizione dei potenziali clienti le vetture ibride, plug in ed elettriche di Kia. Per il mese di luglio Niro in tutte e tre le sue varianti (full hybrid, plug in ed EV) insieme al grande suv Sorento e al crossover Xceed (entrambi plug in hybrid) saranno i protagonisti delle tappe a Lignano Sabbiadoro e, a seguire, a Cervia (9-11 luglio), a Pescare (16-18 luglio), a Barletta (23-25 luglio) e a Nettuno (30 luglio-1 agosto).