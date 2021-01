Horizon, mobility hub rende 'facile' noleggio lungo termine

Per rendere ancora più flessibile e 'stress free' le soluzioni di mobilità e noleggio, in questo caso totalmente integrate con una rete di dealers e centri assistenza di proprietà, nasce Horizon, un mobility hub dedicato alle aziende, ai liberi professionisti ma anche ai privati.



Frutto di un'integrazione tra noleggio tradizionale e nuovi bisogni di mobilità del cliente Horizon - si legge nella nota - permette di minimizzare gli oneri di gestione della vettura con una consulenza personalizzata e una customer experience che copre tutto l'itinerario 'sino all'ultimo miglio', visto che offre servizi legati sia alle quattro sia alle due ruote. Nata come startup nei primi mesi del 2020 da due consolidate realtà imprenditoriali milanesi nel mondo automotive - la Denicar storico concessionario Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Fiat Professional, Opel e Piaggio e la Autorigoldi anch'esso storico concessionario Volkswagen e Skoda, Horizon Automotive con meno di un anno di attività vanta già un importante pacchetto di clienti con oltre 1.000 ordini ricevuti per un totale di oltre 3.000 automobili.



L'evoluzione del mercato e la diversa situazione in cui si trovano oggi ad agire gli automobilisti hanno evidenziato la necessità di una consulenza continua e personalizzata che Horizon svolge avvalendosi della presenza delle sedi operative sul territorio (fuori dalla Lombardia opera grazie ad accordi specifici) oltre che di una squadra di professionisti con competenze specifiche e sempre aggiornate. Horizon, anche grazie all'imminente lancio di un'innovativa piattaforma web, ha l'obiettivo di fornire le più flessibili soluzioni di mobilità a noleggio totalmente integrate con la rete di concessionari e centri assistenza di proprietà, elemento quest'ultimo che rappresenta un'unicità nel panorama automobilistico. Grazie a questo ogni cliente potrà trovare la sua personale soluzione di mobilità 'taylor-made' minimizzando gli oneri di gestione della vettura e colmando le criticità nell'esperienza e nel servizio che si possono riscontrare nelle organizzazioni più grandi.



Il primo mobility hub in Italia può contare su 2 sedi, 24 punti di assistenza diretta, 7 partner ufficiali di noleggio a lungo termine ed una flotta di 300 auto sostitutive. In particolare Horizon si è specializzata nell'offerta di mezzi elettrificati, ibridi (Mild e Full Hybrid), plug-in (PHEV) e full electric (BEV).



Grazie alla possibilità di quotare le auto con le principali società di noleggio a lungo termine in Italia, Horizon offre, utilizzando un innovativo strumento online di comparazione, l'opportunità di ottimizzare i processi di acquisto. E propone ai clienti le soluzioni più efficaci grazie a sistematiche attività di scouting delle migliori offerte sul mercato.